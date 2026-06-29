IU asegura que Moreno va a pactar con Vox: "Mintió durante las elecciones porque va a tragar con la prioridad nacional"

El coordiandor general de IU Andalucía, Toni Valero, en una rueda de prensa. - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, se ha vuelto a mostrar convencido de un pacto de gobierno entre PP-A y Vox para hacer presidente de la Junta a Juanma Moreno al que ha señalado su "hipocresía" por "aceptar" los postulados de Vox.

"Moreno Bonilla mintió a la gente en Andalucía durante las elecciones porque va a tragar con lo que le plantea Abascal, va a tragar con la prioridad nacional, con el negacionismo de las violencias machistas y, por supuesto, con el negacionismo climático", ha afirmado en una rueda de prensa este lunes.

En esta línea, ha pedido saber el "precio" de la investidura de Moreno y ha señalado que el presidente en funciones "está cómodo" pactando con Vox, al mismo tiempo que ha recordado el acuerdo para su investidura entre ambos en 2018.

"Esto demuestra que no hay PP bueno, lo que hay es un Abascal y un Moreno Bonilla que comparten modelos de sociedad y modelos de país, porque el conjunto de políticas públicas de Abascal y de Moreno Bonilla son las mismas", ha subrayado.

En este sentido, ha calificado la prioridad nacional, propuesta por Vox, como "una trampa", a la par que ha criticado la situación de los servicios públicos fruto de la gestión del PP-A en la Junta.

"Vox señala al vecino de abajo para que no mires al fondo de inversión de arriba. Y Moreno con ella compra ese marco porque le resulta muy útil", ha aseverado.

Asimismo, Valero ha defendido la labor de oposición que van a realizar desde Izquierda Unida, a través del grupo parlamentario Por Andalucía, contra un posible "retroceso" en derechos sociales, poniendo el foco especialmente en los derechos de las personas Lgtbi.

"Hay una hipocresía enorme en el Partido Popular, que por la mañana se levanta, levantando la bandera arcoíris, habla de convivencia y respeto y, por la tarde, negocia con la ultraderecha, con quienes quieren acabar con los derechos del colectivo Lgtbi", ha señalado.

"Este gobierno de Partido Popular y Vox no es el gobierno que se merece Andalucía. Andalucía se merece un gobierno que se arremangue y que meta mano a los problemas de la mayoría social", ha concluido.