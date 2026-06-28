PSOE-A exige a Moreno "decir la verdad" en su discurso de investidura: "El pacto con Vox está cerrado desde el 17M"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez atiende a los medios tras el término de la sesión constitutiva de la XIII Legislatura del Parlamento andaluz. A 11 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, ha afirmado este domingo que lo que espera el PSOE-A del discurso de investidura de mañana de Moreno Bonilla es "que, por una vez en su vida, diga la verdad", asegurando que el acuerdo "está cerrado desde el pasado 17 de mayo".

Según ha recogido la formación en una nota, Márquez ha reclamado claridad sobre lo que el Ejecutivo del PP va a hacer con la sanidad pública, la educación, la vivienda, los autónomos y "con las cosas del comer que preocupan realmente a los andaluces".

La dirigente socialista ha criticado que durante estos ocho años, el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, se ha dedicado a utilizar la Junta "únicamente para confrontar con el Gobierno de España, despreciando las competencias del Estatuto de Autonomía".

"No ha utilizado sus competencias para cambiar la vida de los andaluces a mejor. Durante todo este tiempo lo que hemos visto es un puro teatro. Moreno Bonilla es el rey de la propaganda y del postureo", ha afirmado Márquez.

Asimismo, ha calificado de "mentira " los movimientos del presidente de la Junta en funciones sobre su cercanía con Vox y ha asegurado que el acuerdo está cerrado desde el pasado 17 de mayo. "Todo el mundo sabe que este pacto está cerrado desde los despachos de Madrid, donde Moreno está firmando el futuro de Andalucía directamente de la mano de Abascal", ha alertado.

En este sentido, la portavoz adjunta ha incidido en que el dirigente del PP ya demostró en 2018 que no tiene "ningún problema en cambiar los derechos de las mujeres por tener un sillón ", convirtiéndose a su juicio, "en el primer presidente del país en pactar con la extrema derecha".

"Moreno se siente totalmente cómodo ante este pacto. Esto es solo una excusa perfecta para seguir privatizando lo público, para seguir recortándonos derechos a los andaluces", ha sentenciado.

Finalmente, Márquez ha advertido de que "no va a colar " si el líder del PP pretende justificar mañana que se ha visto obligado a pactar con Vox, recordando que el propio Partido Popular "tiene escrito en su reglamento interno que su socio preferente es Vox".