IU defiende las ayudas del Gobierno para paliar los efectos en el sector primario de "la guerra arancelaria de Trump"

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

La portavoz federal y responsable de Organización de IU, Eva García Sempere, ha puesto en valor el plan de 14.000 millones de euros que el Gobierno va a destinar a ayudas para paliar los efectos que va a tener en el sector primario "la guerra arancelaria desatada por Donald Trump".

García Sempere ha mantenido en la tarde de este jueves en la localidad malagueña de Vélez-Málaga una reunión de trabajo con la Asamblea Comarcal de IU en la Axarquía para valorar "el impacto en la economía real" de los productores y productoras de la comarca que supone la política arancelaria de Trump y las medidas que se están llevando a cabo.

Así, ha criticado que "ni Vox ni PP están a la altura de lo que se espera de un país. Vox directamente va a arrodillarse al Gobierno de Estados Unidos liderado por ese matón de escuela que es Trump, y el PP no sabe dónde posicionarse, no sabe dónde ponerse y no está haciendo nada para minimizar el impacto".

"Lo importante y lo que creemos que es fundamental y lo que va a contribuir a la mejora de la situación de nuestro sector primario son principalmente las medidas que se han tomado desde el Gobierno de coalición, medidas que van a traer un impacto real sobre las y los trabajadores de nuestro país con los acompañamientos que se van a hacer desde el Ministerio de Trabajo", ha subrayado.

La portavoz federal de IU ha señalado que este pasado miércoles "se aprobó la primera partida de más de 7.000 millones, y después vendrá una segunda fase para dar respuesta a nuestro sector primario, pero darle respuesta también teniendo muy claro que el dinero no puede ir para aquellos que están especulando, para aquellos que tienen a los trabajadores en una situación de precariedad".

En este sentido, ha defendido que "para recibir estas ayudas, para recibir estos fondos, tendrá que garantizarse que son empresas que no se van a deslocalizar, que son empresas que no van a dejar en la calle a sus trabajadores".

Ha recordado que cuando se habla del impacto "estos aranceles se van a poner a productos que aquí, en la comarca de la Axarquía, tienen mucho impacto y constituyen una base fundamental en el tejido productivo, como la uva, el vino, la uva de mesa, estarán en estos aranceles y numerosos productos hortofrutícolas y también, por supuesto, toda la producción que hay de subtropicales".

La responsable de Organización de IU ha señalado que "nosotras vamos a defenderlo desde el Gobierno de España, no solo apoyando esta liberación de partidas de 14 000 millones de euros para paliar el desastre de los aranceles de Trump, sino también llevando iniciativas para mejorar cómo vamos a garantizar que estos canales cortos de comercialización esta soberanía alimentaria, esta, en definitiva, redistribución de los de los beneficios y de la riqueza que da en nuestro territorio".

"Lamentamos una vez más ver no sólo la tremenda posición que está teniendo Vox, sino también ese PP que no sabe dónde ponerse", ha señalado García Sempere, quien ha asegurado que la formación "dice defender al campo", pero el presidente andaluz, Juanma Moreno, "la realidad es que lo único que ha liberado son once millones de euros que ni siquiera sabemos muy bien a dónde se van a dirigir, cuando el impacto de los aranceles, por poner un caso concreto, en el olivar, van a van a representar 800 millones de impacto".

Para la responsable de IU, "once millones no resuelven, sobre todo no resuelven si además no acomete las necesidades que tiene el sector, impidiendo entre otras cuestiones que los fondos de inversión lleguen a nuestro campo impidan, por ejemplo, el relevo nacional en nuestro en nuestro sector agrario".

"Tenemos una batería de iniciativas, vamos a seguir defendiendo frente al matonismo de Trump a nuestro sector primario y desde luego vamos a garantizar allá donde estemos, tanto nuestro grupo parlamentario en el caso de Andalucía como en el Congreso desde Izquierda Unida o desde el Gobierno, esa protección al sector agrario de nuestro país", ha enfatizado.

Por su parte el coordinador comarcal de IU en la Axarquía, Raúl Pela, ha señalado "el temor real que los productores y productoras axárquicos tiene ante la guerra arancelaria que ha iniciado Donald Trump" y ha subrayado la importancia de las ayudas que el gobierno va distribuir en los sectores afectados".

MENORES MIGRANTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

García Sempere también se ha referido a las dos votaciones que han salido en el Congreso de los Diputados, una sobre el reparto obligatorio de menores migrantes en todo el Estado, "que para nosotras era una de los elementos fundamentales porque una sociedad será tan civilizada, tan buena como cuide a las personas más vulnerables".

"Y qué duda cabe que los menores migrantes no acompañados son personas muy vulnerables a las que el Gobierno de España no puede dejar desprotegidos, tiene que atender, y las comunidades autónomas tienen que tomar su responsabilidad en este en este caso", ha dicho la responsable de Organización de IU, quien ha señalado la medida impulsada por el Ministerio de Juventud y Deporte, "que lidera la compañera de Izquierda Unida, Sira Rego".

También ha aludido a la aprobación de una ley "para por fin ilegalizar a las asociaciones franquistas y fascistas que lamentablemente siguen campando en nuestro país".

"Dos noticias que hacen que España sea hoy un país mejor, se respire mejor, más democrático y, desde luego, más para lo que se pide de una sociedad como la nuestra que es una sociedad democrática, una sociedad acogedora y una sociedad de valores progresistas. En ambos casos hemos visto como han salido adelante, efectivamente, pero no gracias a los votos del PP y de Vox, que evidentemente han votado en contra, han vuelto a votar en contra de los valores que levantan este país y que representamos desde luego también desde IU", ha finalizado.