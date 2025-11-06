IU Málaga anima a la ciudadanía a movilizarse "contra el modelo sanitario de Bonilla" y dice que "privatizar mata"

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha animado a la asistencia a la movilización del próximo domingo, 9 de noviembre, "en defensa de la sanidad pública" y "contra el modelo sanitario de Juanma Moreno --presidente de la Junta", al tiempo que ha recordado que "privatizar mata".

"La gente de Málaga está harta de tener que esperar una cita con un especialista o una operación quirúrgica que no llega, está harta de tener que esperar durante horas para que llegue una ambulancia y también está harta de esa incertidumbre de no saber si te van a comunicar los resultados de una prueba diagnóstica a tiempo para que puedas tener un tratamiento adecuado, tal y como ha pasado con la crisis de cribados del cáncer de mama", ha señalado.

Morillas ha incidido en que "queremos que esa indignación se convierta en movilización, en presión social, en esperanza de que somos muchas más las que estamos dispuestas a defender nuestra sanidad pública con uñas y dientes".

La coordinadora provincial de IU ha criticado que "la situación en nuestra provincia es demoledora. Tenemos un sistema que está absolutamente colapsado", ha apostillado.

"La Junta ha impuesto en el presupuesto para el año 2.026 recortes importantísimos, recortes duros en materia de personal sanitario en los grandes hospitales de Andalucía, siendo el Hospital Regional de Málaga el que va a sufrir un recorte más duro", ha señalado.

En referencia a estos recortes, Morillas ha señalado que "va a disponer de 25 millones de euros menos en materia de personal, lo que supone un recorte de su plantilla del 10%. Además, en nuestra provincia hay una lista de espera que alcanza las 250.000 personas que están esperando o una operación quirúrgica o una cita con un especialista, de las cuales, en torno a la mitad, ya superan el plazo que estableció el propio sistema andaluz de salud de 30 días".

"No hay nadie en Andalucía, no hay nadie en nuestra provincia que en 30 días reciba una cita para poder realizarse una prueba diagnóstica. Mientras esto sucede, mientras en el presupuesto de la Junta se recorta lo destinado al personal sanitario, vemos cómo Moreno continúa con su hoja de ruta privatizadora. Solo en el presente ejercicio va a incrementar en más de un 20% los fondos públicos que se transfieren a las clínicas privadas", ha criticado Morillas.

De igual modo, ha destacado que "el modelo del PP es claro, quieren hacer negocio con nuestra salud, quieren privatizar nuestro sistema sanitario y convertirlo en un sistema absolutamente colapsado para que la gente sienta la necesidad de hacerse un seguro privado. Nosotras lo tenemos claro, con nuestra salud, con nuestras vidas, no se hace negocio".

Por su parte, el coordinador local, Efraín Campos, ha criticado que "Málaga no aguanta más el proceso privatizador al que nos está llevando el Gobierno de la Junta de Andalucía de Moreno. No es justo que las malagueñas y los malagueños tengan que esperar tantos días para poder acceder a lo que es un derecho, a la sanidad, a poder tener una cita con el especialista para que le diga de dónde vienen esos dolores que está sufriendo".

"Por eso, desde Izquierda Unida queremos hacer un llamamiento a todas las personas de la ciudad, de la provincia, para que el día 9 de noviembre vengan, a las 12.00 horas, a acompañar a Marea Blanca en esa gran movilización que esperamos que abra los ojos al Gobierno de la Junta de Andalucía para que cambie las políticas privatizadoras de la sanidad que está llevando a cabo", ha concluido Campos.