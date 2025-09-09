IU pide al Gobierno y a la comunidad internacional proteger la Flotilla de la Libertad en la que van dos malagueños

La conocida como Flotilla de la Libertad en una imagen de archivo. - IU MÁLAGA

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU en Málaga, Toni Morillas, ha pedido al Gobierno central y a la comunidad internacional "que cumplan con su obligación y protejan" la conocida como la Flotilla de la Libertad, en la que participan dos malagueños.

Así, ha criticado que "hoy hemos amanecido con la preocupante noticia del ataque por parte de Israel a una de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud en el puerto tunecino de Sidi Bou Said". "El Gobierno y la comunidad internacional tienen la obligación de proteger a quienes están defendiendo los derechos humanos y han sido calificados como objetivo terrorista por parte de Israel", ha asegurado en un comunicado.

Además, Morillas ha afeado al PP que "continúe negando el genocidio en Palestina como hizo ayer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida". Ha considerado que los 'populares' deben "dejar de mirar para otro lado y ser cómplice del Estado criminal de Israel".

La también portavoz adjunta de Con Málaga ha señalado que "el Partido Popular, que gobierna tanto en la Diputación de Málaga como en varios ayuntamientos de la provincia, como los de Málaga y Mijas, localidades de las que son vecinos los activistas malagueños que participan en la flotilla, no puede permanecer impasible ante el ataque que Israel ha perpetrado esta noche sobre la embarcación Familia". "Debe condenarlo inmediatamente", ha agregado.

De igual modo, Morillas ha recordado que "lo que pretende esta flotilla es una tarea que debería enorgullecernos". Asimismo, ha asegurado que los miembros de esta embarcación "tratan de romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a una población que está siendo exterminada con bombardeos y con la hambruna como arma de guerra".

"Lo que se está cometiendo es un genocidio y para nosotras es un auténtico orgullo que los activistas malagueños Manuel García y Rafael Borrego, ambos militantes de IU Málaga, se hayan embarcado y estén poniendo el cuerpo para tratar de impedir el mayor genocidio del siglo XXI", ha aseverado.

Por último, la coordinadora de IU Málaga ha alertado de que "tras la orden ejecutada por el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, de evacuar toda la ciudad de Gaza de manera inminente, la situación solo puede empeorar y las escenas que vamos a ver serán dramáticas".

"No hay tiempo que perder y la respuesta de todas las instituciones ha de ser inmediata ya que son miles las vidas que están en riesgo, también la de los activistas de la flotilla", ha concluido Morillas.