IU pide en Málaga medidas como propuestas desde Canarias para limitar la adquisición de vivienda para uso no residencial

El coordinador general de IU-A, Toni Valero, comparece en rueda de prensa junto a su homóloga en la provincia de Málaga, Toni Morillas. - IU

MÁLAGA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida Andalucía (IU-A) y diputado en el Congreso de Sumar, Toni Valero, ha anunciado que su formación va a pedir que en Málaga se apliquen medidas legislativas como las impulsadas desde Canarias para limitar la adquisición de vivienda para uso no residencial.

En este sentido se ha pronunciado Valero este viernes en rueda de prensa en Málaga que ha dicho que le pedirá al Ejecutivo "que haga con Málaga como ha hecho con Canarias, y es solicitar a la Unión Europea que prohíba la especulación en la provincia, que prohíba la compra para especular, que restrinja la compra a aquellas viviendas que van a ser usadas para vivir".

Al comienzo de su intervención, el líder de IU-A ha valorado la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que avala las medidas de intervención de precios del alquiler que se aplicaron en 2022: "Con eso se demuestra que teníamos razón y que tenemos razón cuando decimos que intervenir los precios es legítimo, es lícito y, por supuesto, es necesario".

Así, y a raíz de la referida sentencia del TS, ha valorado que "es más necesario que nunca prorrogar los alquileres que vencen en 2026. Con más fuerza si cabe, vamos a reivindicar esa prórroga de los alquileres que cumplen este año".

Para el líder de izquierdas esta sentencia "no ha caído muy bien en el PP, no ha gustado" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien acusado de "estar incumpliendo la Ley de Vivienda" en la comunidad autónoma, "una ley que permitiría regular los precios del alquiler y que está dando efectos positivos allá donde se está aplicando", punto en el que ha criticado que en la región andaluza los precios del alquiler ha aumentado de media un 50%.

Valero ha dicho que Málaga es "el laboratorio donde se aplican las políticas más violentas del PP contra los ciudadanos", toda vez que, según ha dicho, "es la provincia donde es más difícil el acceso a la vivienda". En este contexto se ha referido a la gentrificación, a las dificultades de los jóvenes para acceder a la vivienda y para emanciparse, "pero muy al contrario los fondos de inversión extranjeros no paran de aumentar beneficios. Y es que los fondos de inversión extranjeros están comprando cuatro de cada diez viviendas en la provincia de Málaga".

"Esto está suponiendo que la 'barra libre' del PP excluye a la ciudadanía de su derecho y garantiza pingües beneficios a quienes vienen aquí a especular. Y nosotros y nosotras estamos cansados y cansadas de pagarle la vida a padres a quienes solo se dedican a especular. Por eso, queremos forzar que las instituciones cumplan con el derecho a la vivienda", ha sentenciado.

En este punto ha recordado su oposición y la de su formación a la propuesta de una bonificación fiscal para quienes no suban el precio de los alquileres: Creemos que no es momento de ocurrencia, como dar beneficios fiscales a los rentistas: "Creemos que no es el momento de hacer como hace el partido popular de mirar para otro lado cuando no boicotear la ley de vivienda que permite regular los precios

El diputado de Sumar ha anunciado que pedirá para Málaga lo mismo que se ha solicitado desde Canarias a la Unión Europea --en el caso del archipiélago, en su condición de Región Ultraperiférica (RUP)-- para limitar la adquisición de vivienda para uso no residencial.

"Y es que Málaga, que es una provincia que está en situación de emergencia habitacional, no puede tener parque de vivienda dispuesto a la especulación y tiene que estar dispuesta para que la gente pueda vivir", ha concluido.