El doctor Javier Collado Alcázar, integrante de la Unidad de Cirugía Plástica y Medicina Estética de Vithas Málaga. - VITHAS MÁLAGA

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El doctor Javier Collado Alcázar, integrante de la Unidad de Cirugía Plástica y Medicina Estética de Vithas Málaga desde el año 2018, ha sido galardonado como el mejor cirujano plástico de España según los reconocidos galardones Doctoralia Awards 2026, que cumplen ya su decimotercera edición.

Estos premios reconocen a los especialistas y centros sanitarios mejor valorados, tanto por sus pacientes como por sus propios compañeros de profesión, según ha precisado la institución sanitaria a través de un comunicado.

En contexto, el doctor Collado, licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, con un máster en Medicina Estética*y "numerosos cursos de especialización a sus espaldas", es experto en cirugía facial, mamaria y un "auténtico referente nacional en reasignación de género". Además, durante su periodo de especialización, realizó su tesis doctoral en colaboración con la Universidad de Málaga (UMA) con una calificación de sobresaliente 'cumlaude'.

En cuanto a su experiencia profesional, se incorporó al Hospital Vithas Málaga tras cursar "numerosas estancias hospitalarias" en "prestigiosos centros de cirugía plástica" ubicados en países como Estados Unidos o Taiwán, donde "aprendió y perfeccionó los últimos avances en cirugía estética y reparadora".

"Me gusta insistir en la especial importancia que este premio tiene para mí, ya que se concede en base a las opiniones de otros compañeros de profesión y, lo que es más importante, también por los propios pacientes que han pasado por mi consulta en los últimos meses", ha concluido el Dr. Collado.