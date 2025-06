Jorge Blass hará Flipar por tres veces al Teatro Cervantes de Málaga

MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ilusionista madrileño Jorge Blass llega esta semana a Málaga para hacer 'Flipar' por tres veces al público. Tras recibir el premio conocido como el Oscar de la magia 2024, que otorga la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood al mejor mago de escena del mundo, Blass monta en el Teatro Cervantes de Málaga su último y espectacular show, que levantará el telón el jueves 12, el viernes 13 y el sábado 14 de junio.

Así, según han señalado desde el Teatro Cervantes en un comunicado, aún quedan a la venta entradas para los tres pases de 'Flipar' --de 12 a 36 euros--.

"Ese es mi reto artístico, que los espectadores no pierdan su capacidad de asombro, sus ganas de flipar", ha afirmado Jorge Blass de su nuevo espectáculo, en el que lleva más de dos años trabajando para ofrecernos nuevas ilusiones que harán que nuestra boca y nuestros ojos se abran más de lo que jamás creíamos que podían hacerlo.

Una experiencia única en la que la magia se adelanta a la tecnología para demostrarnos que no existe lo imposible, un show único que te hará dudar incluso de tus sentidos y con el que los niños descubrirán que sus padres no lo saben todo.

"Vas a flipar con las nuevas ilusiones que he creado con mi equipo de ingenieros y que se estrenan en este show. Hay magia tan sofisticada que incluso a mí me sorprende. El show comienza con 27 efectos de magia en tal solo 5 minutos. Hay una parte interactiva que conseguirá llevar la magia incluso a gente que no esté en el teatro. Los espectadores que asistan no solo fliparán, sino que podrán hacer que también lo flipen todos sus amigos desde allí", ha detallado Blass.

Desapariciones, teletransportaciones e ilusiones que desafían la lógica dejarán a los asistentes boquiabiertos y sin saber cómo, dónde ni por qué, pero con una sonrisa, ha concluido.