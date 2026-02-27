Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas en los museos de Málaga con motivo del Día de Andalucía

Archivo - La muestra 'Picasso: vida con Françoise' en el Museo Casa Natal Picasso - EUROPA PRESS/ALEX ZEA - Archivo

MÁLAGA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Natal Picasso, la Colección del Museo Ruso, el MEET (Málaga Espacio Expositivo Tabacalera), el Centre Pompidou Málaga, el Museo Carmen Thyssen Málaga y el Museo Revello de Toro, con motivo del Día de Andalucía, este 28 de febrero, abrirán sus puertas de manera gratuita al público. Además, durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de visitas guiadas y asesoramiento en sala.

En el Museo Casa Natal Picasso tendrá lugar una visita guiada combinada a las 12.45 horas para conocer en profundidad la colección y la exposición temporal, han indicado en un comunicado.

El museo propone un recorrido temático que resalta la conexión entre Málaga y la obra de Pablo Picasso. Los asistentes podrán descubrir cómo la ciudad influyó en la identidad y creatividad del artista, desde sus primeros pasos bajo la tutela de su padre hasta las temáticas fundamentales de su infancia, como las palomas, el Mediterráneo y los toros.

Además, en la Sala de Exposiciones Temporales, se encuentra 'Picasso: vida con Françoise', donde la figura de Françoise Gilot (1921-2023) se muestra como eje de inspiración de la obra gráfica de Picasso.

En la Colección del Museo Ruso, habrá una visita guiada a las 12.00 horas para descubrir la exposición 'Anna Pávlova. Una vida sin fronteras', un homenaje a una de las grandes leyendas del ballet. La muestra invita a recorrer la vida y el legado de la icónica bailarina rusa, cuya pasión y talento marcaron la historia de la danza a nivel mundial.

También se visitará 'Valery Katsuba. Realismo Romántico I. Fotografías (2000-2025)' un recorrido por 25 años de creación del artista bielorruso. La exposición reúne más de 70 fotografías y varias obras videográficas que sumergen al visitante en un universo donde el cuerpo, la memoria, el tiempo y la belleza se entrelazan en una mirada que combina clasicismo y emoción contemporánea.

Las visitas guiadas continuarán en el MEET. A las 13.00 horas se podrá conocer la exposición 'El Arte de la Pintura. Confluencias en tiempo de los Austrias en la colección de Alejandro Sanz Peinado', que reúne más de 80 obras entre pinturas y tapices de los siglos XVI y XVII, que reflejan el arte de la Europa de los Austrias y del Siglo de Oro español.

Por la tarde, a las 17.00 horas, será el momento de realizar un recorrido guiado por la exposición 'Marisa Flórez. Un tiempo para mirar (1970-2020)', una muestra que recorre las cinco décadas de oficio de una de las figuras más relevantes del fotoperiodismo español contemporáneo. Durante medio siglo, Marisa Flórez ha sido testigo de la historia política de España a través del objetivo de su cámara.

Por su parte, el Centre Pompidou Málaga exhibe la colección semipermanente 'To open eyes. Miradas de artista', que propone un recorrido libre y sensorial por los siglos XX y XXI. La muestra se centra en rimas visuales, formales y temáticas, lo que permite establecer conexiones entre obras de distintas épocas, técnicas y contextos culturales, reflejando la riqueza y diversidad de las colecciones del Museo Nacional de Arte Moderno francés. La visita guiada será a las 18.00 horas.

Los visitantes también se encontrarán la exposición temporal 'AM CB. Annette Messager y Christian Boltanski'. La muestra es un recorrido emotivo e intelectual por las obras de dos artistas cuya relación vital y creativa ha dejado huella en el arte contemporáneo. Una treintena de obras, procedentes en su mayoría de la colección del Centre Pompidou, y realizadas entre 1968 y 2022, reflejan sus intereses, métodos y lenguajes comunes. A las 12.30 horas está programada la visita guiada.

En el Espacio Joven, donde se encuentra la nueva exposición taller La casa mágica' y 'Juego de volúmenes, habrá sesiones para el público infantil de 12.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas.

En el Museo Carmen Thyssen Málaga, el Día de Andalucía también es jornada de puertas abiertas, con acceso libre y gratuito. Se podrá disfrutar tanto de la Colección permanente como de las exposiciones temporales 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló' (que cierra el domingo 1) y 'Mariano Fortuny. Dibujos'.

Además, se han programado una serie de visitas guiadas gratuitas para detenernos en algunas de las obras de temática andaluza de la Colección. Estas visitas serán a las 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y 19.00 horas y son de carácter gratuito, previa inscripción en taquilla. El aforo es limitado.

Por su parte, el Museo Revello de Toro tendrá acceso gratuito en el horario especial de apertura para este día, que será de 10.00 a 14.00 horas. El espacio ha programado visitas guiadas gratuitas a las 10.30 y las 12.30 horas por la muestra Revello de Toro y su familia malagueña. La exposición consta de dieciocho obras del artista firmadas entre 1945 y 1983 compuesta por los retratos al óleo de sus familiares, además de dibujos y dos bodegones. Este año, además, cumple 100 años el artista malagueño.