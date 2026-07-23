La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, durante la presentación de las Jornadas de Estudios Flamencos se celebrarán en septiembre y octubre centradas en el maestro 'Fosforito' - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas de Estudios Flamencos, organizadas por la Peña Juan Breva con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Fiestas, se celebrarán en septiembre y octubre de este año centradas en la vida y obra del maestro 'Fosforito'.

Estas jornadas, bajo el marco del proyecto 'Promoción del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad', incluyen conferencias, mesas redondas, exposiciones y diversas actuaciones artísticas en torno al universo del flamenco.

La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, acompañada por el presidente de la Peña Juan Breva y director de las jornadas, Luis Luque, han presentado este jueves la programación de la edición de este año que se celebrarán en los meses de septiembre --días 1, 15, 22 y 29-- y octubre --día 6--.

En las jornadas se darán cita estudiosos, investigadores y especialistas del flamenco en sus distintas manifestaciones, además de otras disciplinas relacionadas, para analizar en profundidad la vida y obra de Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', Llave de Oro del Cante que además recibió la Medalla de la Ciudad y fue nombrado Hijo Adoptivo, fallecido en noviembre del año pasado.

Asimismo, el público asistente podrá disfrutar en cada una de las sesiones de actividades didácticas en las que diferentes artistas ofrecerán actuaciones en directo.

Estas jornadas se impartirán en el museo Peña Juan Breva y en otros espacios culturales de la ciudad que se irán detallando a medida que se vayan determinando.

Entre los hitos de esta edición, destaca el arranque del programa con la presentación de la reedición de los dos primeros números de la prestigiosa revista 'Bandolá', así como la apertura de un espacio expositivo permanente, el Rincón 'Fosforito', en la sede de la propia peña. La entrada a todas las jornadas es gratuita hasta completar el aforo.