Josep Maria Pou, Carolina Yuste y Joaquín Reyes entre los artistas del 43 Festival de Teatro de Málaga

Tres noches en Ítaca abre el 2º acto del 43 Festival de Teatro este miércoles 22 de abril - MALAGAPROCULTURA

MÁLAGA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Josep Maria Pou, Carolina Yuste, Eneko Sagardoy, Joaquín Reyes, Coque Malla, Paula Iwasaki, Marta Nieto, Clara Serrano, Laura Pamplona, Jorge Calvo y Marta Larralde son algunos de los nombres propios del segundo acto del '43 Festival de Teatro de Málaga'.

La edición 2026 del encuentro escénico organizado por el Teatro Cervantes con la colaboración de la Fundación "la Caixa" e Idealista propone entre el 22 de abril y el 30 de mayo ocho montajes escénicos y unas lecturas dramatizadas.

El segundo acto del '43 Festival de Teatro de Málaga' empieza este miércoles 22 de abril con la representación en el Teatro Cervantes de 'Tres noches en Ítaca', tragicomedia de Alberto Conejero con Marta Nieto, Cecilia Freire y Amaia Lizarralde.

Continúa con 'Constelaciones', una producción del 'CDN' y 'Barco Pirata' dirigida por Sergio Peris-Mencheta sobre un texto de Nick Payne que retrata la relación entre Marianne y Ronald a través de la física cuántica y la teoría de los universos paralelos --sábado 25 de abril--. Clara Serrano, Cristina Suey, David Pérez Bayona, Jordi Coll, María Pascual y Diego Monzón la protagonizan.

'La verdad', comedia sobre la infidelidad y las relaciones de pareja de Florian Zeller, muestra la faceta actoral de Joaquín Reyes --lunes 27 y martes 28--, a quien acompañan en las tablas Natalie Pinot, Raúl Jiménez y Alicia Rubio.

Málaga recibe a continuación la versión de 'Barco Pirata', 'Unahoramenos' y Teatro Pérez Galdós del clásico del compositor Kurt Weill y el dramaturgo Bertolt Brecht 'La ópera de los tres centavos', que sube a las tablas a Coque Malla, Esther Izquierdo y Paula Iwasaki, entre otros intérpretes de esta obra maestra de los años 20 del pasado siglo --miércoles 29--.

El 43 Festival de Teatro de Málaga acaba ya en mayo con tres propuestas en el Cervantes y una comedia negra de factura local y unas lecturas dramatizadas en el Echegaray.

Laura Pamplona, Jorge Calvo, Marta Larralde, Pepe Ocio y Covadonga Villamil llevan a escena una selección de los microensayos filosóficos de Javier Gomá reunidos en el volumen Filosofía mundana --lunes 4 de mayo--.

El montaje, una producción de 'Nave 10', 'Matadero y Pentación Espectáculos', está incluido en el apartado Teatro en Femenino, organizado con la colaboración del Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga y que ya ofreció en el primer acto del 43 Festival las puestas en escena de 'Carmen', 'Nada de nadie', 'La reina brava' y 'El sí de las niñas'.

Norberto Rizzo dirige el estreno de la comedia negra '¿Qué posibilidades tienes de amar a alguien en algún momento?' María Benítez y Rubén del Castillo dan vida al texto de Carlos Zamarriego en una producción de la compañía de Rizzo, NR Producciones, que abrirá las puertas del Echegaray el viernes 22 y sábado 23 de mayo.

El segundo escenario municipal acoge, el domingo 24, 'Ángeles, perros, locos y otros ejemplares', una sesión de siete lecturas dramatizadas del 'Taller de Mundos Posibles'.

José Alarcón, Enrique Girón, Magdalena Pérez Asensio, Antonio Báez, José Suardíaz, Víctor Alfonso y Rafael del Pino firman los textos trabajados en esta escuela de escritura creativa dirigida por Pablo Bujalance y Manuela Caparrós. El propio Bujalance se encargará de la dirección de las lecturas.

'Gigante', de Mark Rosenblatt, ofrece por su parte un retrato "poliédrico" de un artista terriblemente carismático al que da vida Josep Maria Pou --26 mayo--.

El famoso escritor inglés Roald Dahl cobra vida gracias "a la maestría interpretativa" de Pou, a quien acompañan en las tablas Pep Planas, Victòria Pagès, Clàudia Benito, Aida Llop y Jep Barceló, dirigidos todos por Josep Maria Mestres.

El segundo acto del festival concluye con 'Fronteras'. Carolina Yuste y Eneko Sagardoy suben a escena bajo la dirección de Andrés Lima en un ataque urgente y satírico tanto a la cultura de la celebridad y los famosos como a la indiferencia de Occidente frente a cualquier crisis humanitaria que suceda en cualquier otra parte del mundo --sábado 30 de mayo--.

35 MONTAJES ESCÉNICOS EN DOS ACTOS

El estreno de Els Joglars 'El retablo de las maravillas' en el año en el que la compañía cumple su 65 aniversario abrió en enero el 43 Festival de Teatro de Málaga.

El encuentro escénico organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Teatro Cervantes está estructurado en dos actos, el primero entre el 8 de enero y el 1 de febrero y el segundo del 22 de abril hasta el 30 de mayo, e incluye un total de 35 montajes escénicos, al que se añade el complemento de las lecturas dramatizadas del 'Taller de Mundos Posibles'.

Magüi Mira, Pepa Gamboa, Juan Echanove, Imanol Arias, Las Niñas de Cádiz, Ana Duato, Darío Grandinetti, Ana Torrent, La Zaranda, Anabel Alonso, Fran Perea y María Barranco fueron algunos de los intérpretes, directoras y compañías de la primera parte del Festival, que ofreció durante el mes de enero los cuatro estrenos absolutos de la edición.