El joven jugador del Guadalhorce Golf, representará a Málaga y a España en U.S. Junior Amateur Championship - GUADALHORCE GOLF

MÁLAGA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El joven golfista malagueño Oliver de Wint, jugador del Real Guadalhorce Club de Golf, participará del 20 al 25 de julio en el U.S. Junior Amateur Championship 2026, el campeonato amateur junior organizado por la United States Golf Association (USGA) y que se disputará en Saucon Valley Country Club, en Bethlehem (Pensilvania, Estados Unidos).

La presencia de Oliver en esta cita supone "un extraordinario reconocimiento a su progresión deportiva y a la calidad del trabajo desarrollado durante años en la cantera del Real Guadalhorce Club de Golf", han señalado en un comunicado.

La USGA ha cursado esta exención al jugador del RGCG tras alcanzar el número 1 del ranking europeo Sub-15 y el número 9 del ranking mundial, "situándolo entre los mejores jóvenes golfistas del planeta. A pesar de su juventud, Oliver de Wint cuenta ya con un brillante palmarés", han valorado.

Es bicampeón de España Infantil, tras conquistar el título nacional en dos ediciones consecutivas, una hazaña reservada a muy pocos jugadores. A ello se suma su reciente victoria en el Puntuable Nacional Juvenil 2026, donde se impuso con autoridad siendo el único jugador que finalizó bajo par. También ha conquistado el Campeonato de Andalucía Juvenil, compitiendo incluso con jugadores de mayor edad, y recientemente se proclamó subcampeón de España Sub-16, confirmando una trayectoria ascendente que lo sitúa entre las grandes promesas del golf europeo.

La participación en el U.S. Junior Amateur Championship "representa un nuevo hito para el deporte malagueño y para el Real Guadalhorce Club de Golf, cuyos programas de formación continúan situando a sus jugadores entre la élite nacional e internacional".

El presidente del Real Guadalhorce Club de Golf, Ángel Gancedo, ha mostrado su "enorme satisfacción por este nuevo logro del jugador malagueño".

"Para todo el Real Guadalhorce Club de Golf es un inmenso orgullo ver a Oliver disputar el campeonato junior más importante del mundo. Es un jugador que se ha formado desde muy pequeño en nuestro club, que ha crecido deportiva y personalmente entre nosotros y que, con su esfuerzo, humildad y talento, nos ha dado ya muchísimas alegrías", ha señalado.

De igual modo, Gancedo ha destacado también el valor que tiene esta clasificación para toda la cantera del club, "su presencia en Estados Unidos demuestra que el trabajo que realizamos con nuestros jóvenes deportistas da sus frutos. Oliver es un magnífico embajador del golf malagueño, andaluz y español y un ejemplo para todos los niños y niñas que empiezan a practicar este deporte".

"Le deseamos toda la suerte del mundo en este campeonato. Estamos convencidos de que disfrutará de una experiencia inolvidable y de que competirá al máximo nivel, como siempre hace", ha concluido.