Jóvenes del programa Alma Andalucía inician a través de Asociación Arrabal de Málaga prácticas laborales en tres países. - ASOCIACIÓN ARRABAL

MÁLAGA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de jóvenes ha comenzado en los últimos días sus prácticas laborales del programa Alma Andalucía a través de la Asociación Arrabal-AID, una de las entidades gestoras, dirigido a jóvenes en situación de exclusión social o mayor vulnerabilidad con edades comprendidas entre los 18 y 29 años que quieran obtener nuevas experiencias profesionales y vivir una oportunidad única de crecimiento personal y laboral.

Así lo han informado desde Arrabal, en una nota remitida a Europa Press, en la que han señalado que se trata de una iniciativa dirigida a mejorar la empleabilidad de personas a través de formación y prácticas profesionales en países de la Unión Europea con una duración de 70 días que, en este caso ha llevado a los participantes a empresas de Italia, Polonia y Portugal.

El grupo joven de Arrabal-AID, todo ellos registrados como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que coordina la iniciativa, e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, tiene como destino las ciudades de Catania (Italia), Braga (Portugal) y Starogard Gdanski (Polonia).

En dichas ciudades podrán demostrar durante los próximos 70 días de estancia los conocimientos relacionados que poseen, así como adquirir nuevas experiencias, hábitos laborales y aprendizajes en sectores tan diversos como educación, comunicación, electromecánica, hostelería, salud y estética, informática o repostería, entre otros.

Esta etapa de movilidad transnacional constituye la segunda fase de Alma Andalucia que se iniciaba el pasado mes de marzo con unos meses de preparación, donde las personas participantes recibieron formación y orientación de forma intensiva, con el fin de prepararlas para su estancia fuera de España, con un entrenamiento teórico y práctico de competencias y habilidades que pueden facilitar su inserción tras su paso por el proyecto.

Un periodo donde se diseñó para cada joven un plan individual de aprendizaje y desarrollo, de acuerdo con un cuestionario de diagnóstico individual, con el que se facilitará formación en función de cada necesidad, sesiones de multiculturalidad, de orientación y actuaciones de acompañamiento y orientación psicológica, han explicado.

En concreto en estos meses de iniciación se han realizado más de una docena de actividades complementarias relacionadas para fomentar la autonomía personal, centradas en aspectos como economía doméstica, cocina y cuidado del hogar, que se complementaron con clases de idiomas y de acercamiento a la cultura del país de destino.

Alguna de estas acciones implementadas por Arrabal-AID han sido 'ALL-IN', a través de Internet Web Solutions, para mejorar aspectos de igualdad en la comunicación verbal y no verbal junto a las nuevas tecnologías para reforzar también el bienestar emocional, así como otras en colaboración con Federación de Asociaciones de Mujeres Ágora o Cifal.

En total serán tres fases en los que se estructura el programa, una primera etapa formativa con una duración de 325 horas antes de la partida; una segunda de movilidad de 70 días de duración realizando prácticas profesionales en empresas radicadas en ciudades de Polonia, Italia o Portugal; y un acompañamiento final de acompañamiento a la inserción, que se desarrollará tras su regreso a Málaga.

Este último punto, que se iniciará a partir de noviembre, buscará reforzar los aprendizajes adquiridos como un punto fuerte para favorecer la inserción laboral o la continuidad formativa, mediante acciones de prospección del mercado, tutoría o formación específica.

Para Juan de Lucas, referente del área Internacional de la Asociación Arrabal-AID, la convocatoria Alma Andalucía "constituye una oportunidad para crecer, ganar autonomía, mejorar competencias y abrir nuevas puertas, especialmente pensada para jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan y que quieren dar un paso adelante hacia su futuro".