Juan Carlos Maldonado pasa a concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Mijas (Málaga)

MIJAS (MÁLAGA), 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento del municipio malagueño de Mijas ha tomado conocimiento este miércoles del paso a concejal no adscrito de Juan Carlos Maldonado.

Cabe recordar que el pasado 18 de octubre el PP, junto con Vox y el concejal Juan Carlos Maldonado, que se presentó por Por Mi Pueblo, registraron una moción de censura que de prosperar llevaría a la 'popular' Ana Mata a ser la primera alcaldesa de esta localidad.

El paso dado este miércoles podría afectar a Maldonado en el futuro Ejecutivo local, ya que, entre otros, repercute en que no podría asumir cargo.

Precisamente, durante la sesión plenaria, se ha dado toma de razón de esta situación, como es el paso a edil no adscrito, que no ha requerido de votación.

No obstante, el portavoz del PP, Mario Bravo, ha tomado la palabra y ha solicitado que el punto se quede sobre la mesa "debido a que el informe que se incluye en este punto fue redactado antes de la presentación del escrito de Por Mi Pueblo, que fue el lunes" en el que "se concluía, atendiendo la reclamación de Maldonado, dejando sin efecto esa expulsión del grupo".

"Por tanto, si no hay expulsión del grupo no hay causa, no puede haber ningún efecto, entre otros, el de concejal no adscrito", por lo que han vuelto a solicitar que "se quede sobre la mesa y que por parte de la secretaría o de la asesoría jurídica se informe sobre las consecuencias del escrito presentado el pasado lunes".

No obstante, el secretario ha tomado la palabra y, tras aludir a un artículo del ROF, ha dicho que en "este precepto no resulta aplicable a una toma de razón, a una toma de conocimiento, como es el caso que estamos planteando".

Tras ello, el alcalde de Mijas, el socialista Josele González, ha reiterado que "estamos ante una toma de razón y no es una propuesta de acuerdo", del cual "se ha venido tratando casi desde la constitución de esta Corporación, donde ha habido muchísimos escritos".

Al respecto, ha continuado, "creo que hay un informe del secretario de algo más de 50 páginas donde cronológicamente explica la situación del concejal no adscrito, Juan Carlos Maldonado; e, incluso, hay un escrito firmado por los nueve concejales del PP donde piden el pronunciamiento del secretario respecto a esta situación y donde incluso reconocen en ese escrito, firmado por los nueve concejales del Partido Popular, que entienden que el concejal Juan Carlos Maldonado debería de pasar a edil no adscrito desde el 16 de julio".

Por tanto, el Pleno ha dado cuenta del paso a concejal no adscrito de Maldonado y, tras no dejarse sobre la mesa este asunto como solicitaban los 'populares', el PP recurrirá esta decisión. Cabe recordar que Maldonado, hasta la presentación de la moción de censura, que desbancará al socialista Josele González de la Alcaldía, formaba parte del equipo de gobierno junto con PSOE y Ciudadanos.

Por otro lado, y tras ser cuestionado este miércoles durante una rueda de prensa en Málaga por la declaración de Maldonado como concejal no adscrito, el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha considerado que se trata de "un hecho lógico". "Una persona que fue expulsado por su partido y que, en este caso, adquiere la condición de no adscrito".

"Aquí --en el Ayuntamiento de la capital-- conocemos muy bien la condición de no adscrito porque así fue declarado el concejal en la anterior legislatura Juan Cassá, que, posteriormente, fue declarado tránsfuga por este pleno", ha recordado.

"Lo que ponemos de manifiesto es que siempre que hay un concejal no adscrito, tiene una voluntad por el PP, siempre hay alguna relación que hace que se una, una declaración de intenciones, de compra de voluntades...", ha concluido.