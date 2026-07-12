Juan Luis Guerra, Anastacia o Mora, entre los artistas que estarán la próxima semana en el Starlite Marbella (Málaga)

Cartel del concierto de Juan Luis Guerra en su paso por el Starlite Occident de Marbella 2026. - STARLITE OCCIDENT MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

La próxima semana, del 13 al 19 de julio, visitarán el Starlite Occidente de Marbella (Málaga) varios artistas de reconocida fama internacional, como Juan Luis Guerra, Jean-Michel Jarre, Anastacia o Mora, entre otros.

La semana arrancará con la actuación de Jean-Michel Jarre, una de las figuras más influyentes de la música electrónica, el lunes 13 de julio en el escenario de Starlite Occident con un aforo "íntimo y privilegiado", han informado desde la organización.

"Pionero" del género desde hace más de cinco décadas, Jean-Michel Jarre alcanzó la fama mundial en los años 70 con su álbum 'Oxygène', una obra revolucionaria que impulsó la música electrónica hacia el lugar protagónico que ocupa hoy.

Sus discos posteriores, 'Équinoxe', 'Magnetic Fields', 'Rendez-Vous' o 'Chronology' entre otros, siguieron rompiendo barreras en composición y producción, consolidando su legado e inspirando a generaciones de músicos y DJs. Con más de 80 millones de discos vendidos, Jarre es considerado un referente de la música moderna.

Además de su innovación sonora, Jarre es conocido por transformar el concepto de concierto en vivo. Sus espectáculos al aire libre han batido récords Guinness de asistencia y han tenido lugar en escenarios extraordinarios.

ANASTACIA, MARTES 14

El martes 14 de julio, Anastacia volverá a Starlite Occident para protagonizar una noche marcada por la energía y la personalidad arrolladora de una de las grandes voces del pop internacional, han manifestado desde la organización de este festival.

Reconocida como una de las artistas "más brillantes" de las últimas décadas, Anastacia ha construido una identidad musical propia gracias "a su inconfundible voz y a una fusión de estilos que ella misma bautizó como 'sprock'", una combinación de soul, pop y rock que la ha consolidado como la reina de este particular sonido.

Con una decena de álbumes publicados, su repertorio reúne grandes éxitos como 'I'm Outta Love', 'Left Outside Alone', 'Paid My Dues', 'One Day In Your Life', 'Stupid Little Things' o 'Caught In The Middle', canciones que han seguido a varias generaciones y que continúan reafirmando su lugar en la escena musical internacional.

JUAN LUIS GUERRA, MIÉRCOLES 15

El miércoles 15 de julio será el turno del arista dominicano Juan Luis Guerra, que regresa al Starlite Occident Marbella como uno de los grandes referentes de la música latina a nivel mundial.

El músico, compositor, arreglista y productor latino cuenta con una trayectoria marcada por la excelencia artística, múltiples premios internacionales, incluyendo los Latin Grammy, y una influencia notoria en la evolución de géneros como la bachata y el merengue.

Creador de éxitos internacionales como 'Bachata Rosa', 'Ojalá Que Llueva Café', 'La Bilirrubina', 'La Llave de Mi Corazón', 'Las Avispas' o 'Todo Tiene Su Hora', ha firmado algunos de los álbumes más icónicos de la música en español, redefiniendo el panorama sonoro latino con una propuesta sofisticada y profundamente caribeña.

En los últimos años ha continuado expandiendo su legado con giras internacionales de gran éxito como 'Entre Mar y Palmeras', con las que ha agotado entradas en numerosos recintos, así como nuevos lanzamientos como 'Mambo 23' y proyectos innovadores como el largometraje animado 'Capitán Avispa', consolidando una carrera en constante evolución que sigue conectando con audiencias de todo el mundo.

MORA, VIERNES 17

El viernes 17 de julio, Starlite Occidente acogerá por primera vez a una de las figuras "más innovadoras y versátiles" de la escena urbana latina, el artista puertorriqueño Mora.

Siendo productor, compositor y cantante, Mora se ha consolidado como una voz heterodoxa dentro del género gracias a su capacidad para experimentar con nuevos sonidos y crear híbridos musicales únicos.

Sus primeras señales de proyección internacional llegaron junto a Bad Bunny con 'Una Vez' y su participación en el álbum YHLQMDLG, a las que siguieron colaboraciones con Myke Towers, Eladio Carrión, Arcángel o Jhayco.

Con 'Primer Día de Clases' confirmó su talento para equilibrar introspección y energía, mientras que trabajos como 'Microdosis', 'Paraíso' y 'Estrella' ampliaron su universo sonoro hacia la electrónica, el house y los matices caribeños.

YANDEL, SÁBADO 18

La semana la cerrará el puertorriqueño Yandel, una de las figuras más influyentes de la música urbana a nivel global, con la presentación de su espectáculo 'Yandel Sinfónico' el próximo sábado 18 de junio. El espectáculo es "una propuesta única" que reinterpreta su trayectoria desde una dimensión artística "inédita".

Yandel, con más de dos décadas de trayectoria, ha sido uno de los protagonistas en la evolución del reguetón y la música latina contemporánea.

Su trayectoria, tanto en solitario como formando parte un dúo con el artista Wisin, reúne millones de oyentes en plataformas digitales, giras internacionales multitudinarias y numerosos reconocimientos que avalan su impacto cultural y su vigencia artística.

En esta cita especial en Starlite Occident, Yandel fusiona su voz, su "sensibilidad" melódica y sus grandes éxitos con la riqueza sonora de una orquesta sinfónica, dando lugar a una experiencia musical sofisticada y emocionante. Una noche concebida para redescubrir su repertorio desde la elegancia, la emoción y la profundidad artística, en un concierto irrepetible bajo las estrellas.