Junta apuesta por la salud bucodental en la provincia de Málaga con 2,3 millones para mejorar gabinetes odontológicos

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la salud bucodental de los andaluces acercando este servicio a los centros de salud y facilitando el acceso a la población infantil gracias a la aprobación del Plan integral de Salud Bucodental de Andalucía (Pisbda), que incorporó en 2023 a los menores de cero a cinco años. En 2024 la Junta ha destinado 2.305.792 euros para la modernización, renovación y creación de los gabinetes odontológicos en Atención Primaria en la provincia de Málaga.

Navarro ha detallado que, gracias a esta inversión, ampliada en el presente año, se ha podido renovar el equipamiento de los gabinetes existentes e incorporar nuevo instrumental, pero también ha permitido la creación de nuevas consultas en Atención Primaria y Hospitalaria.

Actualmente en la provincia existen 35 gabinetes odontológicos, mientras que en el conjunto de Andalucía existen 235, para garantizar la atención en menos de 30 minutos de cualquier zona básica de salud. La red de salud bucodental se está reforzando mediante un plan de mejora que incluye la renovación de equipamiento, creación de nuevos gabinetes en Atención Primaria y Hospitalaria, e incorporación de nuevo instrumental, con una inversión próxima a los 28 millones de euros en toda Andalucía.

Además, la presencia de dentistas también se encuentra garantizada en los principales hospitales para la atención de pacientes que por su patología base y por su seguridad deben ser tratados. Actualmente los hospitales malagueños cuentan con cuatro dentistas a tiempo completo.

Para la delegada, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias "le está dando una absoluta prioridad a la salud bucodental de los andaluces que, gracias a este Plan Integral, se centra especialmente en la población infantil de cero a 15 años" para poner el foco en los hábitos saludables, ya no sólo en cuestión de higiene sino también en buenos hábitos alimentarios para la prevención de caries y reducción de enfermedades.

Entre los servicios que incluye destacan las revisiones anuales, la educación en higiene y consejos dietéticos, la prevención, así como tratamientos de caries y tratamientos pulpares en dientes permanentes.

La actualización del Plan Integral permitió incorporar a los menores de cero a cinco años para reforzar las labores de prevención y detección precoz de problemas bucales desde los primeros años de vida, "y en sólo dos años hemos logrado que la atención a esta franja de edad se haya multiplicado por tres", ha afirmado la delegada del Gobierno andaluz.

"Queremos hacer un llamamiento especial a las familias con menores de dos a tres años, seis y 12 años para que, de manera proactiva, acudan a su centro de salud y pidan cita para realizar sus revisiones, así como a las mujeres embarazadas en donde este servicio les ofrece un seguimiento y atención pormenorizada", al igual que a las personas con discapacidad y a los pacientes con cáncer de cuello y cabeza, quienes pueden solicitar este servicio a través de la Unidad de Atención al Ciudadano de su centro de salud de referencia.

De hecho, desde el pasado mes de junio las familias pueden solicitar cita con el odontólogo de cabecera para menores de cero a 15 años a través de los canales externos habituales de citación del Servicio Andaluz de Salud: el teléfono y app de Salud responde (955 54 50 60), la plataforma ClicSalud+ y la app Salud Andalucía.

Todas estas mejoras en la atención bucodental de los andaluces han permitido que la demanda de este tipo de consultas haya experimentado un aumento progresivo desde 2023 hasta la actualidad en toda Andalucía. De hecho, tras la ampliación de la cartera de servicios, las consultas de cero a 5 años aumentaron un 140% y las consultas de 6 a 15 años experimentaron un aumento del 64%. Con estos indicadores se consigue una mejora en la detección precoz de caries y el control de la placa bacteriana, permitiendo prevenir problemas bucodentales en edades más avanzadas.

NUEVO GABINETE ODONTOLÓGICO EN ALAMEDA

Uno de estos gabinetes odontológicos, que el próximo mes de enero inicia su actividad, se encuentra en el consultorio de Alameda, en la comarca de Antequera. La delegada del Gobierno andaluz en Málaga ha visitado las nuevas instalaciones que ya se encuentran listas y en las que se ha llevado a cabo una inversión de 71.690,21 euros para la adecuación de espacios en el edificio, la dotación del mobiliario y el material necesario.

"Esta inversión se incluye dentro de los más de 330.000 euros que se han destinado a la salud bucodental en el área sanitaria Norte-Comarca de Antequera durante este año 2025 y donde para el próximo año se prevén destinar 191.660 euros más", ha añadido la delegada, para destacar que se han llevado a cabo mejoras en los espacios dedicados a la Odontología en los centros de salud de Campillos, Antequera y Archidona, además de Alameda.

Navarro, junto al delegado de Sanidad, Carlos Bautista, el alcalde del municipio, José García Orejuela, y la gerente del área sanitaria norte de Málaga (comarca de Antequera), Belén Jiménez, ha aprovechado su visita al consultorio de Alameda para comprobar el buen funcionamiento del Servicio de Urgencias de Atención Primaria que comenzó hace más de un año, con la incorporación de una ambulancia con base en este centro de salud.

"Han sido más de mil movilizaciones lo que ha realizado el SUAP a lo largo de este año y más de 10.000 urgencias atendidas, dando respuesta a una demanda de los vecinos de la comarca que ya no tienen que desplazarse a otros municipios en caso de urgencia médica", ha valorado la delegada.