La Junta critica que Sánchez reciba a Junqueras "como un jefe de Estado" para "hablar del cupo independentista"

La consejera de Economía, Hacienda. Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, visita las obras de la cubierta de la Catedral de Málaga. - ALEX ZEA (EUROPA PRESS)

MÁLAGA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha criticado este jueves que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, reciba en el Palacio de La Moncloa al líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, "como si fuera un jefe de Estado" para "hablar del cupo independentista" en el marco de la financiación autonómica.

Así lo ha criticado la consejera portavoz del Gobierno andaluz en una atención a medios durante una visita a las obras de la cubierta de la Catedral de Málaga, y al hilo de la reunión con la que "el Gobierno de España arranca" el año, según ha censurado.

Carolina España ha aseverado que "no se puede permitir que los recursos que se van a distribuir entre todos los españoles, entre todas las comunidades autónomas, se negocien única y exclusivamente por dos actores" como son Pedro Sánchez y el líder de ERC, y ha agregado que desde la Junta "ya estamos cansados de que, una vez más, el sistema de financiación sea perjudicial para Andalucía".

Al hilo, la consejera de Hacienda ha incidido en advertir de que Andalucía es la comunidad autónoma "que más pierde en el sistema de financiación, según el último informe de Fedea". En concreto, "los andaluces estamos perdiendo 1.528 millones de euros cada año" por el funcionamiento del sistema de financiación que, "en el año 2009, precisamente, otro presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, pactó también con el líder de Esquerra Republicana" de entonces, y que "es absolutamente perjudicial para Andalucía", ha abundado.

En ese punto, Carolina España ha lamentado que, "una vez más, vemos cómo el independentismo es quien guía el camino, la ruta de este país, quien está guiando el nuevo sistema de financiación, y no podemos permitir que Andalucía siga perdiendo", porque, "con el sistema actual, recibimos por cada andaluz 248 euros menos que por cada ciudadano de Cataluña", según ha advertido.

CRÍTICAS A MONTERO

La portavoz de la Junta ha agregado que "lo que más nos duele" en el Gobierno del PP-A "es que hay una andaluza, que es la vicepresidenta (primera) del Gobierno y ministra de Hacienda", María Jesús Montero, "que es la que debería estar defendiendo los intereses de Andalucía", y que "está defendiendo los intereses del señor Pedro Sánchez y los del independentismo con un nuevo agravio y un nuevo ataque a Andalucía".

La titular de Hacienda ha llamado la atención acerca de que lo que "están pidiendo fundamentalmente" desde el independentismo catalán es "la ordinalidad, que es más desigualdad para Andalucía y para todas las comunidades autónomas", según ha advertido Carolina España antes de subrayar que el PSOE "no quería esa ordinalidad en el año 2018", ni tampoco la entonces consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, y que "ahora todo parece indicar que se lo van a conceder al independentismo", según ha avisado.

La representante del Gobierno andaluz también ha señalado que desde ERC también están pidiendo para la Generalitat de Cataluña "el 100 por cien de la gestión del IRPF, cuando el resto de comunidades autónomas tenemos el 50 por ciento, porque el otro 50% lo tiene el Estado para los gastos generales, para comunes, como pueden ser de defensa o de pensiones", ha agregado.

La consejera portavoz de la Junta ha dicho que no se puede "entender que se beneficie una vez más al independentismo dándole el 100% de los ingresos" y "una condonación de la deuda", y ha hablado así de "un timo a los españoles, a los andaluces" antes de volver a lamentar que "una andaluza" como Montero, "que es la que está decidiendo el nuevo sistema de financiación, vuelva a maltratar a Andalucía, a atacar y agraviar" a esta comunidad.

No obstante, la consejera de Hacienda ha concluido expresando el deseo de que en el Gobierno central reciban "un poco de luz y decidan que un sistema de financiación", que supone "recursos para todos los ciudadanos, para todos los españoles, se decida entre todas las comunidades autónomas", y "no entre el Gobierno y el independentismo", según ha zanjado Carolina España.