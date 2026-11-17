La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, junto al consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, antes de la apertura de Andalucía Trade Global 2026 en Málaga. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EP

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha criticado este martes 17 que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 se produzca "en plena campaña electoral" y tras haberse efectuado otro incremento en el SMI el pasado mes de febrero. "Creo que eso no ha ocurrido nunca en la historia de este país", ha declarado.

En atención a medios antes de la apertura de Andalucía Trade Global 2026 en Málaga junto al consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha matizado que "seguramente" sí se deba subir el SMI ante el incremento de la carestía de la vida, aunque ha afeado que se produzca a doce días de los comicios generales del 29 de noviembre.

"Nadie puede estar en contra de que se suba el salario mínimo de nuestro país", ha asegurado la vicepresidenta tercera del Gobierno andaluz. Asimismo, ha añadido que "también tienen que subirse los salarios medios", puesto que "las clases medias y trabajadoras están perdiendo poder adquisitivo".

En esta línea, la titular de Economía ha sostenido que esta circunstancia se debe a que el precio de la cesta de la compra "se ha incrementado un 40 por ciento", así como el coste de "la luz, la gasolina y el precio de la vivienda".

"Es decir, la inflación está disparada y al final la renta disponible y el dinero que te queda en el bolsillo es menor", ha considerado España, achacándolo a la "subida de impuestos que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha subido más de cien veces los impuestos".

En contexto, el Consejo de Ministros de este martes aprobará la subida del 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, hasta los 1.286 euros al mes en catorce pagas, así como la deducción fiscal para que no tribute. Con esta subida del 5,3% para 2027, el SMI pasará de los 1.221 euros mensuales de este año a 1.286 euros al mes por catorce pagas.

Esta subida del SMI supone 910 euros más de ingresos anuales y 65 euros más al mes para sus perceptores, pero se encuentra por debajo de lo que reclamaban CCOO y UGT (+7%) y por encima de lo recomendado por el comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI (+4,9%). Con la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno cumple con el objetivo de dar luz verde a la subida del SMI antes de las elecciones del 29 de noviembre.