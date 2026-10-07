La Junta defiende su cooperación institucional en la ampliación del metro de Málaga

El consejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, en la comisión parlamentaria del 7 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha puesto en valor la cooperación institucional que la Junta de Andalucía para los estudios de ampliación del metros de Málaga tras la constitución el pasado mes de septiembre de la Comisión de Infraestructura de Transporte y Movilidad con el Ayuntamiento.

Muñoz-Atanet se ha pronunciado así este miércoles durante la Comisión de Fomento y Movilidad del Parlamento andaluz, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Josele Aguilar sobre el estado de los proyectos de ampliación del metro de Málaga.

El socialista ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de "no cumplir las promesas electorales que hizo a los malagueños en 2018 que comprometía a ampliar el metro hasta el Málaga TechPark y también recuperar el proyecto de ampliación hacia la zona este de Málaga". En este sentido, ha afeado al consejero que "tras varios años de espera, ni siquiera se han terminado los estudios".

En ese sentido, Muñoz-Atanet ha defendido que la ampliación del metro debe seguir el procedimiento de estudio y planificación de una infraestructura "de estas características" y ha puesto de relieve la cooperación con el Consistorio.

"Tan importante como el contenido de los estudios es la forma en la que los desarrollamos. Este Gobierno escucha los municipios y trabaja desde la cooperación institucional. Por ello, el pasado 7 de septiembre constituimos junto al Ayuntamiento de Málaga una Comisión de Infraestructura de Transporte y Movilidad", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que la prolongación del metro de Málaga hacia el futuro Hospital Virgen de la Esperanza "avanza con sus tres tramos en ejecución simultánea, cumpliendo con el compromiso con los malagueños".

Y, al mismo tiempo, ha señalado el estudio informativo de las ampliaciones y ha defendido que las fases iniciales han concluido tras seleccionar las propuestas de trazado que "nos permitirá disponer de las prioridades para continuar los trabajos".

El consejero ha explicado que este estudio "analiza los tres corredores estratégicos", como son la conexión con el Parque Tecnológico de Andalucía y Campanillas, la prolongación hacia Ciudad Jardín y la extensión hacia el Palo y Rincón de la Victoria.

Así, ha recordado que de 34 alternativas de trazado, se han seleccionado 12 propuestas para continuar con su evaluación, con el objetivo "de disponer de un trazado prioritario que pueda someterse a información pública próximamente", ha dicho Muñoz-Atanet.

Por su parte, el diputado socialista José Aurelio Aguilar Román, ha calificado estas obras de "herencia recibida", ya que según ha afirmado, "se dejaron licitadas y proyectadas por el Gobierno anterior, antes de que el PP llegara".

Al respecto, Muñoz-Atanet ha defendido que cuando el Gobierno de Juanma Moreno inició su legislatura no había construcciones activas de nuevas líneas de metro. "En 2019 estaba paralizado el metro de Málaga con las zanjas abiertas, tuvimos que rescatarlo. Solo había un proyecto para llevarlo al hospital civil en superficie", ha afirmado.

"Nosotros redactamos los proyectos nuevos, buscamos financiación, porque no tenía ni financiación y ahora mismo es una realidad, ahora son tres tramos en ejecución", ha recordado Muñoz-Atanet, quien ha asegurado que "no solo" hay estudios y proyectos, "sino también pasando a la acción con obras e inversiones".

Por otro lado, Aguilar ha reiterado "la necesidad" de que la ampliación del metro llegue al Málaga TechPark, al mismo tiempo que la futura línea preste servicio en el este de la ciudad. Asimismo, ha afeado al Gobierno de Juanma Moreno por "no cumplir sus promesas electorales" y ha pedido agilizar las obras.

"Después de ocho años, Málaga no necesita de Juanma Moreno más estudios, lo que necesita es que sus promesas se cumplan", ha concluido el diputado del PSOE.

Muñoz-Atanet ha reprochado a los socialistas que en 2019, cuando el PP llegó a la Junta, "no había ni un metro en construcción en Andalucía y el de Málaga estaba paralizado" y ha destacado "el compromiso" de la Junta para mejorar la movilidad en Málaga, mientras que ha acusado al Gobierno central y al PSOE de "inacción" ante los atascos en las carreteras malagueñas.

"Nosotros en cuestión de tres meses, resolvimos el problema de los accesos al Parque Tecnológico, hicimos una primera fase, el primer Bus-VAO; hicimos una segunda fase y ahora no hemos comprometido hacer la tercera fase", ha asegurado el consejero, quien ha achacado al Gobierno "no prestar atención" a las retenciones de la A-357, "resueltas" por la colaboración entre la Junta y el Consistorio.