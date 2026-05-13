Junta denuncia llamadas "falsas" en Málaga sobre citas médicas y dice que buscan "enturbiar" y generan "desasosiego"

Archivo - La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro. - JUNTA - Archivo

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que han recibido informaciones de malagueños sobre llamadas que están recibiendo "supuestamente del SAS" en las que se dice que "por orden de Juanma Moreno se les va a anular una cita médica, una prueba o una operación quirúrgica" y ha advertido de la falsedad de estas comunicaciones, que, considera, buscan "desinformar" y "enturbiar" el proceso electoral, además de que generan "desasosiego" en los pacientes.

"Quiero dejar muy claro que estas llamadas son absolutamente falsas, que forman parte de una estrategia de campaña electoral, que nada tiene que ver con la realidad y que ya han sido denunciadas por parte de la Consejería de Salud", ha asegurado Navarro en un vídeo en sus redes sociales, consultado por Europa Press.

Según ha manifestado, "la actividad asistencial del Servicio Andaluz de Salud sigue su curso con normalidad, no se están anulando por ninguna razón y mucho menos por orden del presidente de la Junta de Andalucía ninguna cita médica, ninguna prueba diagnóstica ni ninguna operación quirúrgica".

"Algunos partidos políticos utilizan la espera de muchos pacientes para generarles mayor incertidumbre, mayor desasosiego, para desinformar y con ello enturbiar este proceso electoral", ha manifestado Navarro, quien ha expresado que sobre todo buscan "enmarañar y dañar la imagen y la reputación de nuestros profesionales sanitarios, del propio sistema público de salud y también del presidente de la Junta de Andalucía".