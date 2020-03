Junta dice que dotó con guantes al personal en Ciudad de la Justicia de Málaga en contacto con público ante coronavirus

MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha dotado al personal de la Ciudad de la Justicia de Málaga que tiene contacto con el público de guantes como una de las medidas de protección ante la crisis sanitaria por el coronavirus.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes de dicha área del Gobierno andaluz, en respuesta a la decisión del Decanato de Málaga de instar a que no se permitiera el acceso a dichas instalaciones a personas que no llevaran medios de protección ya que el personal que presta servicio no disponía de ellos.

Además, desde dicho departamento han indicado que ya la pasada semana se pusieron dispensadores de gel hidroalcohólico en los accesos de la Ciudad de la Justicia, apuntando que las mascarillas no se han dispensado porque "las autoridades aseguran que no son efectivas, solo para pacientes infectados y profesionales sanitarios".

No obstante, han precisado que aún así este martes se va a hacer petición de este material a la Subdelegación del Gobierno en Málaga para que dote de mascarillas.

Asimismo, han apuntado que actualmente el acceso de público a la Ciudad de la Justicia "es mínimo", ya que se han suspendido todas las actuaciones judiciales programadas.