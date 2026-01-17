La Junta, sobre encierro en antigua sede de Málaga Acoge: "La okupación no puede ser y no es la solución"

MÁLAGA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, se ha referido este sábado al encierro en la antigua sede de Málaga Acoge, en calle Ollerías, que protesta sobre la venta del espacio para apartamentos turísticos, y ha advertido de que "la okupación no puede ser y no es la solución".

España ha señalado que "es un tema ya antiguo porque fue en el año 2024 cuando se decidió vender". En concreto, el edificio de calle Ollerías se encuentra actualmente en un proceso administrativo de enajenación por parte de la Junta de Andalucía.

Al respecto, ha recordado que "ahí estaba Málaga Acoge de forma irregular, en un edificio que no cumplía las condiciones de salubridad ni de seguridad", por lo que "se habló con ellos para el traslado".

Así, ha explicado que se trasladaron a otro inmueble público, en la calle Palestina, de mutuo acuerdo con la ONG, que "también venía ocupando el local de calle Ollerías de forma irregular. "Curiosamente ayer nos encontramos que era el día de salida de Málaga Acoge y que había otro grupo de personas ya dentro", ha señalado.

España ha explicado que se ha hablado con ellos, con los representantes, ya que ha estado la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, como delegados de la Junta "en contacto permanente con la plataforma".

No obstante, ha dejado claro que "la okupación no puede ser y no es la solución". "La solución, desde luego, no es la okupación". "Esta plataforma se ha confundido, desde luego, de Gobierno; este no es el Gobierno de Sánchez, Montero y de Sumar que ampara a los okupas".

Ha agregado que "nosotros no protegemos ni amparamos a los okupas. Hay muchas formas de protestar". "Si ellos quieren protestar, por lo que sea, por la cuestión que sea, lo tienen que hacer de acuerdo a la ley y respetando al resto de los ciudadanos", ha dicho.

"Nosotros nos solidarizamos, desde luego, con todos aquellos propietarios de viviendas que han visto como sus viviendas son okupadas y que gracias a la ley o por desgracia de que exista la ley de Pedro Sánchez, una ley que ampara al que okupa y, sin embargo, no ampara al propietario de la vivienda, estamos viviendo este tipo de situaciones", ha sostenido.

Por tanto, ha señalado que "nosotros estamos absolutamente en contra de la ley del Gobierno de Sánchez que ampara la okupación y en contra de que se produzcan estas okupaciones en inmuebles privados, en este caso en inmuebles públicos", ha concluido.