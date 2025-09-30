La Junta insta al Gobierno a abordar "de una vez por todas" las bonificaciones de la AP-7 en la Costa del Sol

La consejera de Fomento y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, en una imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha señalado que habrá que ver "cómo se desarrolla" la mesa de la movilidad de la Costa del Sol con los grupos de trabajo interadministrativos que se reúnen este martes; pero ha insistido al Gobierno en la necesidad de "de una vez por todas nos sentásemos a abordar ya" las bonificaciones de la AP-7.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha convocado para este martes la segunda reunión de los grupos de trabajo interadministrativos, en la que se abordarán las medidas para mejorar la movilidad a corto y medio plazo en la provincia y el estado de situación del tren de la Costa del Sol.

En declaraciones en Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Díaz ha incidido en que "vamos de nuevo tarde, porque el reto de la movilidad en la Costa del Sol es un reto que debemos tomarnos todos muy en serio y que debemos de buscar soluciones urgentes".

"Vamos a ver cómo se desarrolla hoy esa mesa, una mesa en la que se van a abordar distintos problemas, pero yo le pediría de nuevo y le rogaría de nuevo al Gobierno que de una vez por todas nos sentásemos a abordar ya el tema de AP-7", ha asegurado.

En este punto, ha incidido en que "no podemos continuar así, hay bonificaciones que se tienen que poner encima de la mesa", como para los trabajadores que utilizan la AP-7 durante todos los días y para estudiantes que también la usan. "Así que espero y confío que podamos llegar a un acuerdo", ha finalizado.