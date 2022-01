Junta presentará alegaciones a la declaración de BIC de La Farola de Málaga por "confusos" criterios paisajísticos

MÁLAGA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha asegurado este sábado que la Junta de Andalucía va a presentar alegaciones al expediente del Ministerio de Cultura para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) La Farola de Málaga por "confusos" criterios paisajísticos.

"Entendemos que lo que hay que proteger es el entorno milimétricamente establecido en sus propias coordenadas que coincide con el espacio circular donde se encuentra la Farola", ha aseverado la consejera a preguntas de los periodistas durante su visita a la zona que albergará el futuro espacio expositivo de los restos arqueológicos hallados durante las obras del metro.

"Si fuera un elemento patrimonial de titularidad autonómica, seríamos nosotros los que iniciaríamos ese expediente, pero en este caso es el Ministerio. Nosotros, como comunidad, lo que tenemos es la posibilidad de presentar alegaciones hasta el 5 de febrero y es en lo que estamos trabajando", ha asegurado.

En esta línea, ha indicado que "es cierto" que la Resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece "matemáticamente" las coordenadas de protección en el entorno de La Farola "que coinciden con el espacio circular donde se ubica". Sin embargo, ha señalado que esta Resolución habla del entorno paisajístico "de un modo confuso".

Asimismo, ha remarcado que es competencia del Ayuntamiento "el otorgar" licencias de obra. "Yo entiendo que, en estos momentos, habida cuenta de la situación compleja que deja esta Resolución por la indefinición que se produce en su contenido, cada Administración tendrá que estudiar debidamente la posibilidad de lo que vaya hacer".

El 25 de julio de 2019, el BOE anunció el concurso público para la adjudicación, en régimen de concesión administrativa, de la 'Casa de Botes' y la zona exterior correspondiente a la antigua dársena de embarcaciones deportivas para otorgar a este espacio la actividad de restaurante.

Con respecto a esta obra, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha indicado que se trata de una obra "casi menor, de interior", tras considerar que "no afecta el exterior". "La configuración en el paisaje de esa casa de botes va a ser la misma que había antes. Profundizaré, a ver si tiene sentido o no la preocupación de los técnicos que en la gerencia hayan hecho esa observación", ha señalado.

Tras esto, ha remarcado que la obra, si no afecta el exterior de un edificio, "no creo que afecte a un otro cercano sea BIC o no sea". "Seamos racionales", ha concluido.

No son las primeras reacciones a este expediente de La Farola. El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, se ha mostraba "totalmente a favor" de que La Farola "tenga algún tipo de protección", por considerar que "forma parte de la historia del puerto y de la imagen de la ciudad", tras defender que su declaración como BIC "no interfiere en los planes para la zona de levante", como la posible construcción del hotel Torre del puerto.

En contra, se ha mostrado Puertos del Estado, quienes pedían archivar la declaración. "Esos mismos faros están ahí gracias al completo y perfecto mantenimiento que las autoridades responsables han hecho, sin necesidad de ninguna figura de protección específica", señalaban, toda vez que argumentaban que "la declaración de BIC implica una serie de rigideces que podrían llegar a comprometer" su función de servir de ayuda a la navegación.