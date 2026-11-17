Carolina España reclama un calendario para abrir cuanto antes la línea de AVE Madrid-Sevilla tras Urda - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha reclamado este martes recuperar "cuanto antes" la Alta Velocidad y "alta seguridad" del servicio ferroviario en Andalucía a tan sólo una semana de que se cumpla un mes desde el accidente de Urda (Toledo), que dejó 69 víctimas mortales. "Estamos incomunicados, desconectados y abandonados", ha lamentado Carolina España al ser preguntada en Málaga por el hecho de que aún no haya fecha para la reapertura de la vía Madrid-Sevilla. "Estamos acostumbrados ya a que el Gobierno crea problemas y no da soluciones. ¿Estamos incomunicados y esto no se va a solucionar?", se ha preguntado la vicepresidenta tercera.

España, que ha criticado la "sequía inversora" del Gobierno con la comunidad, ha exigido un calendario "cuanto antes" porque "Andalucía quiere la Alta Velocidad y alta seguridad", en alusión a la petición hecha por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de una auditoría de la línea para garantizar que el servicio es seguro tras los accidentes primero de Adamuz (Córdoba) y luego de Urda.

Este martes se ha conocido que un exempleado de la empresa que suministra a Adif el balasto de las vías de tren advierte a la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, que el material empleado en la zona es "defectuoso por un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación" e "incumple la normativa técnica de Adif", a la vez que le ha pedido ser testigo protegido y que valore como medida preventiva "la suspensión temporal del paso de trenes mientras se realizan comprobaciones e inspección técnica de la piedra sobre el terreno".

Así lo expone el extrabajador en un escrito presentado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press y que la jueza ha incorporado a la causa, y en el que subraya que "a la vista del desarrollo de las investigaciones que se instruyen por el accidente y observando que las indagaciones se están derivando hacia distintas hipótesis sin dar con la causa raíz del problema", se ve en "la obligación moral y deber técnico de dar un paso al frente para facilitar de forma totalmente desinteresada la labor, aportando luz sobre la verdadera causa del deterioro de la infraestructura ferroviaria".