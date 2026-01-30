La Junta recuerda a PSOE que Andalucía "cerró 2025 con el menor tiempo de espera en dependencia de los últimos 15 años"

Archivo - La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, en una imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) - La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Málaga, Ruth Sarabia, ha lamentado el "cinismo e hipocresía" del PSOE al criticar la situación del sistema de la dependencia en Andalucía, "cuando los datos demuestran una mejora objetiva", frente a la gestión socialista al frente de la Junta, que dejó "el sistema sumido en el caos, tres años y medio de espera, 34.000 personas expulsadas del sistema y miles de dependientes fallecidos escondidos en los cajones, porque para los socialistas andaluces era más fácil ocultarlos que contarlos".

Sarabia ha respondido así a las declaraciones realizadas este viernes por el portavoz socialista de Inclusión Social en el Parlamento andaluz, José Luis Ruiz Espejo, a quien ha recordado que Andalucía "cuenta hoy con más beneficiarios, más prestaciones, menor tiempo de espera en los últimos 15 años y más financiación que nunca, y todo ello gracias al esfuerzo sin precedentes del Gobierno andaluz, que trabaja sin excusas y sin mirar hacia otro lado".

"Mientras ellos escondían el problema en un cajón, nosotros nos arremangamos para transformar un sistema de la dependencia que se encontraba sumido en el caos tras los años de gestión del Partido socialista al frente de la Junta", ha afirmado en un comunicado. "Queda mucho por hacer, pero el esfuerzo está dando resultados, tal y como nos demuestran los datos", ha puntualizado.

En este sentido, la delegada territorial ha subrayado que Andalucía cerró el mes de diciembre "con 338.932 personas atendidas en el sistema de la dependencia, un 59,7% más que en 2018, cuando gobernaba el PSOE". "Conviene no olvidar --ha añadido-- que entre octubre de 2012 y octubre de 2014 el Partido Socialista expulsó del sistema a 34.000 personas, en un periodo en el que María Jesús Montero era consejera de Salud y Bienestar Social y posteriormente de Hacienda".

Respecto a las prestaciones, Sarabia ha destacado que la comunidad ha alcanzado 523.381 prestaciones, lo que supone un incremento del 87,4% respecto a 2018, "un crecimiento sin precedentes que refleja trabajo, planificación y compromiso".

En el caso concreto de Málaga, la delegada territorial de Inclusión Social ha detallado que la provincia ha alcanzado, a cierre de 2025, "la cifra de 52.844 personas beneficiarias del sistema de la dependencia y 80.776 prestaciones".

Además, Andalucía ha cerrado el año "con 496 días de espera para acceder al sistema, el dato más bajo de los últimos 15 años". Así, ha detallado que "en Andalucía, las personas dependientes llegaron a esperar hasta tres años y medio con el PSOE en 2015, el peor momento de la dependencia en la comunidad autónoma, y hemos logrado reducir el tiempo de espera en más de dos años".

Sarabia también ha incidido en la evolución comparada con el resto del país: "Mientras la media nacional de los tiempos de espera ha aumentado once días entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, en Andalucía se ha reducido en 122 días. No es casualidad; es gestión".

En relación con las personas dependientes que fallecen esperando una prestación, la delegada territorial ha reiterado su "compromiso con la dignidad y la transparencia". "Pido perdón por cada persona que fallece esperando, ahora y en el pasado. Un solo fallecido ya es motivo suficiente para no conformarse", ha señalado, al tiempo que ha recordado que en 2018, "con el PSOE en la Junta, fallecieron 13.149 personas en lista de espera, el doble que en la actualidad".

Además, ha puntualizado que la tasa andaluza de fallecidos en la lista de espera de la dependencia "está hoy por debajo de la media nacional".

De igual modo, Sarabia ha destacado "la apuesta" del Gobierno andaluz por la creación de plazas residenciales: "En la primera legislatura de Juanma Moreno se crearon más de 2.000 plazas y en la segunda más de 5.000, frente a las 283 de la última etapa socialista. Hoy las plazas se dotan, se financian y se ocupan; no se anuncian solo para ganar un titular".

FINANCIACIÓN

Por otro lado, la delegada territorial ha recordado que el presupuesto andaluz de 2026 destina 2.610 millones de euros a la dependencia, "la mayor cifra de la historia, asumiendo la Junta el 71% de la financiación, frente al 29% del Gobierno de España, pese a que la ley establece una financiación al 50%".

"Es insultante que mientras Andalucía cumple y refuerza el sistema, el Gobierno de España incumpla la ley y castigue a los dependientes andaluces", ha criticado Sarabia, que ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "de mantener un agravio permanente" hacia Andalucía. "Niegan a esta tierra lo que sí han firmado con el País Vasco. Esa es la realidad", ha apostillado.

En este contexto, ha tachado de "insólita y avergonzante" la actitud del PSOE andaluz, "más preocupado por aplaudir a Sánchez y Montero que por defender a los andaluces" y ha recordado que "la formación votó en contra en el Parlamento andaluz de exigir al Gobierno de España el cumplimiento del 50% de financiación de la dependencia".

"Si de verdad les preocupan los dependientes andaluces, que exijan a su Gobierno el trato justo que Andalucía merece", ha señalado Sarabia. Por último, ha añadido que "no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. No vamos a permitir que nadie trate a los dependientes andaluces con la punta del pie", ha concluido.