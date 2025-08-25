Juventudes Socialistas exige a De la Torre que "declare a Málaga como zona tensionada"

Archivo - El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el el secretario general de Juventudes Socialistas de Málaga, Alberto Jimena, en una imagen de archivo. - PSOE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 25 Ago. (EUROPA PRESS) - El secretario general de Juventudes Socialistas de Málaga, Alberto Jimena, ha exigido este lunes al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que "declare a Málaga como zona tensionada en el mercado del alquiler".

"De la Torre te quiere echar de tu ciudad y ve la vivienda como un negocio para unos pocos y no como un derecho para la juventud malagueña", ha criticado a través de un vídeo en las redes sociales, al tiempo que ha recordado que la vivienda en Málaga "ha marcado un nuevo récord, con 3.400 euros de media por metro cuadrado, una cifra muy por encima de la media nacional".

Para Jimena, "Málaga ha vuelto a ser noticia por la vivienda, pero como siempre es negativo, hemos superado nuestro precio máximo histórico en el alquiler de la vivienda, 1.300 euros de media", ha añadido.

Así, desde JSA han recordado un reciente estudio que "sitúa al 0,8% del total de la oferta de alquiler en la provincia de Málaga de forma asequible para una persona joven o que los malagueños deben hacer un esfuerzo de cerca del 60% de su salario bruto para arrendar un inmueble".

Al respecto, ha advertido en un comunicado de que "ante esta situación De la Torre propone o que nos vayamos a vivir a Villanueva del Rosario o construir pisos de 35 metros cuadrados".

Por ello, el joven dirigente socialista ha exigido al regidor del PP "que declare Málaga zona pensionada, que deje de mirar por el interés de los fondos buitres y de los grandes propietarios y que empiece a preocuparse por el futuro de toda una generación de jóvenes malagueños", ha concluido.