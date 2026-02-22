Juzgan en Málaga a una pareja por abandonar a su bebé recién nacida en un descampado

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 22 Feb.

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar la próxima semana a unos padres a los que la Fiscalía acusa de supuestamente querer acabar con la vida de su bebé recién nacida a la que abandonaron en un descampado de la capital malagueña, cerca del lugar en el que la mujer había dado a luz, dejándola sin ropa, a la intemperie en el mes de octubre y sin alimentar.

La acusación pública solicita inicialmente 17 años de prisión para cada uno, al acusarlos de un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, considerando que concurre la agravante de parentesco. Además de la pena de cárcel, pide la pérdida de la patria potestad y una medida de libertad vigilada.

Los hechos sucedieron en octubre de 2023. Los procesados, ambos en situación irregular en España, eran pareja y primero residían en Córdoba, aunque después él se trasladó a vivir a Fuengirola. Según el escrito inicial del fiscal, el día 13 los dos estuvieron en la capital malagueña para ver un evento deportivo y como no tenían dinero para volver a casa se quedaron.

De madrugada, ella empezó a sentirse mal y solicitaron asistencia médica, aunque finalmente no la consiguieron y terminó dando a luz a la niña sobre una plataforma de hormigón en una zona cercana a la estación de tren de la capital, señala el ministerio público en sus conclusiones.

Esta acusación sostiene en su calificación, a la que ha tenido acceso Europa Press, que supuestamente los acusados se pusieron de acuerdo "para abandonar a la bebé". Así, la escondieron en unos matorrales "con la intención de que falleciera, pues ese era el desenlace lógico, al dejarla en un sitio apartado, sin ropa, a la intemperie, sin alimentar y sin asistencia médica".

Para la Fiscalía, en ese momento "no existe impedimento para que, como era su inexcusable deber, la trasladaran" a cualquier sitio para ser asistida. También pudieron, señala, pedir ayuda por teléfono o a cualquier persona con la que coincidieron en la estación cuando se trasladaron a Fuengirola, "sin que mostraran tampoco con posterioridad la más mínima preocupación por su estado de salud".

Afortunadamente, la menor fue encontrada con vida por un viandante que oyó el llanto entre unos arbustos y fue trasladada por la Policía Nacional al hospital, donde se le prestó la ayuda y asistencia médica necesaria, según el fiscal.

El juicio está previsto que se celebre este martes, día 24 de febrero, en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, han señalado fuentes judiciales.