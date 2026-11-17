Foto de familia del arranque de Leadingirls 2026 - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Leadingirls 2026 ha comenzado este martes en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, en Tabacalera, con un programa de más de 130 actividades gratuitas en torno a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (Steam) dirigidas a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y FP.

El encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo, reunirá a 2.434 asistentes de 38 centros educativos hasta el 20 de noviembre, con un programa que cuenta con la colaboración de más de 50 entidades.

La concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo, junto con la responsable de Acción Social e Investigación de Fundación Unicaja, Ana Cabrera, ha asistido hoy a la jornada de apertura de la edición de este año de Leadingirls en el Polo Nacional de Contenidos Digitales.

Las actividades se desarrollan de 09,00 a 14,00 horas, en formato presencial y online, e incluyen talleres prácticos, escape rooms, retos en equipo, demostraciones y experiencias inmersivas que se repiten en varios pases a lo largo de las cuatro jornadas.

Además del Polo, sede principal, el programa se extiende a la plaza de Tabacalera, el MEET-Colección del Museo Ruso, el Museo del Automóvil y la Moda y el Espacio Demostrador de Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de Málaga (EDIT).

PROGRAMA

El escenario principal ha abierto con la conferencia 'El mundo es vuestro', impulsada por Fundación Unicaja, strategic partner de Leadingirls 2026, e impartida por el periodista de viajes, conferenciante y formador José Pablo García Báez.

A partir de sus experiencias en más de 100 países, García Báez ha abordado con el alumnado cuestiones como el crecimiento personal, la motivación y la forma de afrontar nuevos retos.

Desde este martes funciona también la Zona Demo, patrocinada por Fundación Unicaja, un espacio con proyectos de videojuegos, robótica e inteligencia artificial que estará abierto en pases continuos durante las cuatro jornadas del evento.

Asimismo, a lo largo de la semana, el escenario principal acogerá la charla 'Tras el espejo digital: hackea tu realidad', sobre las nuevas formas de engaño asociadas a la inteligencia artificial, y el encuentro 'Lo que yo pensaba a los 15 años... y lo que pasó después', con Lidia Muñoz y María Aguilar.

Diferentes empresas darán a conocer sus perfiles profesionales: ABB y ABB Robotics ofrecerán la charla 'Rompiendo los estereotipos de liderazgo en las carreras Steam' y un taller de robótica colaborativa y domótica; Xiaomi presentará 'La tecnología es para todos'; y la sesión 'STEAMing: ¿Qué hay detrás de un avión?' mostrará los perfiles del sector aeronáutico a través de la trayectoria de una profesional de Vueling.

La Agencia Digital de Andalucía participa con el experimento en directo '¿Súper cerebro o súper despistada? Ponemos a prueba a la IA' y el taller 'IA en tus manos: Pregunta, Crea, Comprueba', sobre el uso seguro y responsable de la inteligencia artificial generativa.

En el ámbito de la accesibilidad, el programa incluye la experiencia interactiva 'Tecnología para ver de otra manera', el taller 'Puntos que hablan: primeros pasos en braille' y la Tifloteca de la zona Chill Out, con recursos para personas con discapacidad visual.

La divulgación científica está presente con 'Oceánicas: mujeres en la cresta de la ola', del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); el concurso '¿Qué sabes de la tabla periódica?', con investigadores del Grupo Encic de la Universidad de Málaga; las propuestas de paleontología 'Escape Room Jurásico' y 'Viaje al pasado'; la charla 'Contar la ciencia a través del cómic', con María Jiménez; y la exposición de cómics 'Ellas son Ciencia', en colaboración con Ecusa (Españoles Científicos en USA).

El programa se completa con talleres como 'Menudos Techies Tour', 'UX Challenge: rediseña las apps', 'Introducción a la IA de NPCs' o 'De jugador a creador: profesiones Steam detrás del videojuego'; el hackathon Impact Makers; la masterclass de motion capture con Unreal Engine 5.8; el taller 'Deja de usar la IA y empieza a dirigirla'; la experiencia inmersiva de ciberseguridad de 42 Málaga; el circuito de robótica espacial de Bebyte; el escape room 'Código Violeta XR'; o la yincana 'Reinicia a NEXO'.

También están previstas visitas al Museo del Automóvil y la Moda, a la exposición fotográfica 'Pat Sansone. Noticing', con el taller 'Identidades proyectadas', y al EDIT.

Por otro lado, el viernes 20 de noviembre, el MEET-Colección del Museo Ruso y el Polo acogerán la jornada Cibértica 2026 'Hackea tu futuro', incorporada al encuentro por el Área de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga a través del programa Málaga Ciudad Educadora.

Especialistas en ciberseguridad, ciberdefensa, inteligencia artificial y periodismo abordarán con el alumnado la protección en el entorno digital, la detección de la desinformación y el uso de la IA, así como las salidas profesionales del sector.

La jornada incluye un juego de realidad virtual sobre ciberseguridad del Mando Conjunto del Ciberespacio, disponible los días 19 y 20, y un laboratorio interactivo para distinguir contenidos reales de los generados por IA. Xiaomi sorteará cinco dispositivos móviles y tres tablets entre los centros participantes.