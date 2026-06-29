Legend of the Seas confirma el papel de Málaga y la Costa del Sol como uno de los grandes destinos de cruceros

Presentación del crucero Legend of the Seas - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Málaga ha recibido este lunes por primera vez al 'Legend of the Seas', el nuevo buque de Royal Caribbean, en una escala que supone uno de los acontecimientos más destacados de la temporada de cruceros para la provincia. La llegada de este barco refuerza el posicionamiento de la Costa del Sol como uno de los destinos de referencia del Mediterráneo para las grandes compañías navieras y pone de manifiesto la capacidad del puerto malagueño para acoger algunos de los buques más modernos e innovadores del mundo.

Turismo Costa del Sol ha participado en el acto institucional organizado con motivo de anunciar esta primera escala, junto a representantes de la naviera, la Autoridad Portuaria y la comunidad portuaria. El objetivo, había sido poner en valor el crecimiento que experimenta el segmento de cruceros y su contribución al desarrollo económico y turístico de la provincia.

"La llegada del Legend of the Seas es una magnífica noticia para la Costa del Sol porque refleja la confianza que las grandes navieras siguen depositando en nuestro destino", ha afirmado la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González que ha participado en el acto institucional junto al vicepresidente de la Diputación, Manuel Marmolejo.

"Cada nueva escala contribuye a reforzar nuestra proyección internacional y nos permite mostrar a miles de visitantes todo lo que la provincia puede ofrecer", ha apuntado.

El turismo de cruceros constituye uno de los segmentos estratégicos para la Costa del Sol, tanto por su capacidad para atraer visitantes de mercados internacionales como por el impacto económico que genera en el conjunto del destino.

La provincia ofrece una combinación de patrimonio, cultura, gastronomía, compras, naturaleza y ocio que convierte cada escala en una oportunidad para que los pasajeros descubran una oferta turística amplia y diversa.

La evolución del destino en los últimos años ha permitido consolidar una propuesta cada vez más completa, capaz de responder a las expectativas de un viajero que busca experiencias auténticas y de calidad durante su estancia. A ello se suma una red de infraestructuras, conexiones y servicios que sitúan a Málaga entre los puertos mejor valorados del Mediterráneo occidental.

González también ha recordado que la Costa del Sol continúa trabajando para atraer un turismo de mayor valor añadido y avanzar hacia un modelo basado en la sostenibilidad y la calidad. "Queremos que quienes llegan por primera vez a nuestro destino encuentren razones para volver y descubran que la Costa del Sol ofrece mucho más que una escala de crucero", ha señalado.

La primera visita del Legend of the Seas se incorpora así a la actividad de un puerto que continúa ampliando su presencia en los principales itinerarios internacionales.

La llegada de este nuevo buque contribuye a reforzar la imagen de la Costa del Sol como un destino preparado para seguir creciendo en el segmento de cruceros y consolidando su posición entre los grandes puertos turísticos del Mediterráneo