En libertad pero investigado el hombre detenido en Mijas (Málaga) en posesión de una granada de mano

Archivo - Juzgado de Guardia de Málaga capital - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Fuengirola (Málaga), en funciones de guardia, ha acordado este lunes la puesta en libertad provisional de un ciudadano danés detenido en la localidad de Mijas por la posesión de una granada de mano, aunque sigue en situación de investigado.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que el detenido se ha acogido a su derecho a no declarar y permanece investigado por la presunta comisión de un delito de tenencia de explosivos.

El hombre fue detenido en la madrugada del viernes al sábado pasado en una urbanización de Mijas en posesión de una granada de mano. Así, se le arrestó por un presunto delito de tenencia ilícita de arma por parte de la Policía Local, pero la investigación pasó a la Guardia Civil.