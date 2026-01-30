Lidl abre su décima tienda en Málaga capital tras una inversión de 3,6 millones de euros

Tienda de la cadena de supermercados Lidl en Málaga. - LIDL

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados Lidl ha abierto este viernes, 30 de enero, una nueva tienda en Málaga capital, ubicada en esta ocasión en el número 60 de la avenida de Velázquez, una zona costera al suroeste de la ciudad situada en el distrito 'Carretera de Cádiz', para cuya construcción y equipamiento ha invertido 3,6 millones de euros.

En un comunicado, desde Lidl han detallado que se ha confiado este proyecto a empresas autóctonas, y el nuevo punto de venta cuenta con 38 puestos de trabajo, que se suman de esta forma a los cerca de 950 trabajadores directos con los que cuenta la enseña en la provincia malagueña.

Esta nueva tienda, con una superficie de casi 1.300 metros cuadrados, permite a Lidl "consolidar su presencia en la zona", elevando a diez el número de establecimientos en la capital malagueña y a 34 en la provincia de Málaga.

De estos últimos, siete han sido inaugurados en los últimos cinco años, tras las cuatro aperturas en Málaga capital --concretamente en el centro (2021), litoral (2021), El Cónsul (2022) y Churriana (2023)--, y las que tuvieron lugar en los municipios de Benalmádena (2024) y Alhaurín de la Torre (2025), además de la que abre este viernes.

Asimismo, y como "parte del compromiso medioambiental" de Lidl, la tienda incorpora "múltiples medidas de eficiencia energética", entre las que destacan sistemas de iluminación LED en todas sus instalaciones y equipamientos de frío y climatización de bajo consumo.

El nuevo supermercado abre al público de lunes a sábado en horario ininterrumpido, de 9,00 a 21,30 horas, así como domingos aperturables, y dedica un "protagonismo especial" a los productos de origen local, como el queso fresco Vega e Hijos o las cervezas Victoria.

En sus lineales también pueden encontrarse una amplia variedad de referencias regionales, como embutidos, frutas o verduras, entre otras, y la novedad de un módulo 'deluxe' de panes.

Lidl ha querido "refrendar una vez más su apoyo a los proveedores locales" y, aprovechando la jornada de inauguración de este viernes, contará con un 'stand' de degustación para que los asistentes puedan disfrutar de una variada selección de quesos.

La directora regional de Lidl en Andalucía (zona Málaga), Sophie Chatel, ha enfatizado que esta inauguración "representa un nuevo hito en la estrategia de crecimiento de Lidl en la ciudad de Málaga, reforzando nuestra presencia en barrios clave de la ciudad y acercando nuestra propuesta de valor a la comunidad".

En este sentido, ha subrayado la apuesta de la compañía por "un modelo de expansión responsable para estar aún más cerca de nuestros clientes, ofreciéndoles una experiencia de compra moderna, cómoda y eficiente, sin renunciar a la calidad y la mejor relación calidad-precio".

Además, Chatel ha querido agradecer "el esfuerzo y las gestiones" llevadas a cabo por el consistorio malagueño para facilitar la instalación de esta nueva tienda de Lidl en el centro de la capital.

"COMPROMISO" CON MÁLAGA Y ANDALUCÍA

Desde que inició su actividad en la provincia en 1997, Lidl "mantiene un papel destacado" en la economía local malagueña, según destacan desde la propia cadena de supermercados, que cifra en 373 millones de euros anuales su impacto económico, lo que equivale al 0,95% del PIB malagueño, según datos de la consultora independiente PwC.

Asimismo, desde la compañía reivindican que se ha convertido en un "motor de empleo" en Málaga, donde concentra la mayor plantilla de toda su red en Andalucía con más de 950 trabajadores; la tercera más numerosa de Lidl a nivel nacional, solo por detrás de sus delegaciones de Barcelona y Madrid.

En conjunto, su actividad genera más de 7.643 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, lo que representa el 1,01% del empleo total de la provincia.

Este impacto se proyecta también al conjunto de Andalucía, donde Lidl valora que "se ha afianzado como una de las empresas que más contribuyen al crecimiento económico y laboral". La compañía cuenta con una red de más de 140 establecimientos y más de 4.100 empleados directos en la comunidad. Su aportación anual a la economía andaluza supera los 2.020 millones de euros, lo que supone el 1,05% del PIB regional.

En términos de empleo, Lidl sostiene un total de 42.991 puestos de trabajo --entre directos, indirectos e inducidos--, una cifra equivalente al 1,24% del empleo total en Andalucía, según los datos detallados por la propia cadena de supermercados.