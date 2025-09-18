Llega una nueva edición de 'La Noche de los Investigadores' a Málaga con un centenar de actividades

El rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, entre otros, presenta una nueva edición de 'La Noche de los Investigadores' - UMA

MÁLAGA 18 Sep.

'La noche europea de los investigadores' vuelve a celebrarse en la ciudad de Málaga el próximo 26 de septiembre, igual que se hará simultáneamente en otros 400 enclaves de 32 países europeos. Esta cita estará protagonizada por una programación compuesta por un centenar de actividades con microponencias y convenciones.

Así lo ha dado a conocer la Universidad de Málaga (UMA) en un comunicado, en el que han señalado que la Fundación Descubre lidera este acontecimiento europeo en Andalucía con citas simultáneas en las ocho capitales andaluzas. Málaga acoge esta iniciativa relacionada con la divulgación científica que cumple su décimo tercera edición.

La actividad se celebrará en el centro histórico de la ciudad. Lugares como el Paseo del Parque, el edificio del Rectorado, el auditorio Eduardo Ocón, el Centro Oceanográfico de Málaga y la Sociedad Económica de Amigos del País serán espacios en los que investigadores compartirán con los ciudadanos "interesantes talleres y experiencias científicas, charlas, mesas de debate y otras sorpresas destinadas al aprendizaje y a la diversión con ciencia".

'La noche europea de los investigadores' es una cita abierta a todos los públicos y edades. Una variada programación con cerca de un centenar de actividades que ofrece experiencias científicas y talleres, ubicados en el Paseo del Parque; más de una treintena de microponencias en 'Ciencia en pequeñas dosis' (previa inscripción) y las tres propuestas que integran el maratón de conferencias 'Divulgatón', ambas en el Rectorado de la UMA.

También tendrán lugar cuatro debates sobre diversos temas en 'Hablando se entiende la ciencia' en el auditorio Eduardo Ocón y el casco histórico de la ciudad será el protagonista de dos paseos urbanos (previa inscripción) que explorarán "el valor del patrimonio que pasa desapercibido a la ciudadanía y la relación entre el turismo y diversos problemas socioeconómicos o paisajísticos".

Por su parte, la Sociedad Económica de Amigos del País albergará las ponencias organizadas por la Academia Malagueña de Ciencias en torno al cambio climático. Próximo a estos enclaves, el Centro Oceanográfico de Málaga abrirá sus puertas ofreciendo visitas guiadas (previa inscripción) que permitirán descubrir más a fondo su actividad.

Junto a la Universidad de Málaga, coordinadora de la actividad a nivel provincial a través del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica, y de la mano de la Fundación Descubre, en esta edición participarán el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina, el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, y el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción.

Asimismo, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, el Centro de Tecnología de la Imagen de la UMA, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, OPEN House Málaga, la Sociedad Económica de Amigos del País, la Academia Malagueña de Ciencias y la Asociación Española Contra el Cáncer. Todo ello será posible bajo el apoyo y patrocinio de Fundación Unicaja.