Llega al Teatro del Soho Málaga 'Peter y Wendy' con una función accesible a personas con discapacidad visual y auditiva

MÁLAGA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Peter y Wendy, rumbo a Nunca ', una versión del clásico de J.M. Barrie, escrita por Nando López y dirigida por José Luis Arellano, llega al Teatro del Soho de Málaga los días 19 y 20 de abril, siendo la función de la primera jornada accesible a personas con discapacidad visual y auditiva.

El Capitán Garfio, Campanilla y los niños perdidos aterrizan en el Teatro del Soho CaixaBank con esta coproducción familiar de la compañía LaJoven y el Teatro Circo Price, candidata a los Premios Max 2024.

Este espectáculo forma parte de la sección Soho de los niños, una iniciativa que desde el teatro malagueño busca "acercar y fomentar la cultura entre el público infantil y juvenil", han informado desde el espacio escénico en un comunicado.

Han explicado que como novedad en el Soho, Peter y Wendy el día 19 de abril será una función de teatro accesible para personas con discapacidad visual y auditiva, que contarán con subtitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares.

Según explicaba su autor, Nando López, "pocos títulos me han obsesionado tanto como Peter Pan a lo largo de mi vida. Desde que, siendo niño, descubrí su historia, no ha habido una sola etapa en la que no me haya sentido tentado a seguir sus huellas en busca de ese Nunca Jamás al que nunca acabamos de llegar y donde, sin embargo, hemos estado siempre".