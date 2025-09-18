Localizan al menor desaparecido en Rincón de la Victoria (Málaga) e investigan a un adulto que estaba con él

Cartel de SOS Desasparecidos que da cuenta de que se ha desactivado la alerta tras la localización del menor "en pefecto estado", según la Guardia Civil. - SOS DESPARECIDOS

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El joven Marc Ian, adolescente de 14 años desaparecido desde el pasado lunes, 15 de septiembre, en Rincón de la Victoria (Málaga), ha sido hallado en buen estado y la Guardia Civil está investigando a un adulto que estaba con él cuando fue localizado.

Así lo ha confirmado el propio cuerpo armado este jueves, al tiempo que han precisado que el menor "está en perfecto estado" y que fue localizado gracias a la participación ciudadana.

Al respecto, han explicado que cuando el menor fue encontrado había un adulto con él, por lo que la Benemérita está investigando si este último ha sido el supuesto autor de algún tipo de delito.

Cabe recordar que Marc Ian, de 14 años, estaba en paradero desconocido desde el pasado lunes cuando no acudió a las clases en su instituto en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, donde reside con sus padres y su abuela.

Marco Antonio Campos, el padre del chico, manifestó a Europa Press que la noche anterior a su desaparición, la última vez que estuvo con sus padres, se mostró "feliz y alegre" y le dijo "adiós papá", si bien las sospechas sobre algún gesto extraño por parte de su hijo llegaron al día siguiente cuando el joven estaba con su abuela y sus padres ya se habían marchado a trabajar.

Y es que, según el relato del progenitor, Marc metió en su mochila dos o tres pantalones, un pack de seis zumos y le pidió a su abuela que le preparara varios bocadillos. Además, como el adolescente no tiene teléfono móvil, se lo pidió a su abuela para mensajearse con al menos uno de sus mejores amigos, del que se despidió.

En cuanto a las posibles causas de la desaparición, el padre señaló que podrían estar motivadas por el hecho de que Marc Ian tenía que repetir curso, ya que incluso llegó a decir que prefería no volver a ir a su instituto por no poder compartir aula con sus amigos.