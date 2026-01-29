Luna Sur anuncia confirmaciones de La La Love You y Paula Mattheus para su quinto aniversario en Marenostrum Fuengirola

Cartel provisional de Luna Sur en Marenostrum Fuengirola. - MARENOSTRUM

FUENGIROLA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

Luna Sur continúa con la preparación de su quinto aniversario y este jueves ha anunciado nuevas incorporaciones a su cartel, en concreto la de La La Love You y la de Paula Mattheus, con las que amplía una propuesta musical "que combina música en directo, entorno único y experiencia cultural".

Estas nuevas confirmaciones se unen a los artistas ya anunciados previamente y a un artista sorpresa, aún no desvelado. El evento tendrá lugar el 18 de agosto en el escenario Unicaja de Marenostrum Fuengirola, con apertura de puertas a las 18.00 horas, han informado en una nota.

La La Love You es una de las bandas más influyentes del panorama nacional de los últimos años. Formados en Parla (Madrid) en 2007 y con una clara esencia power pop, el grupo ha protagonizado un fenómeno sin precedentes en plataformas digitales, logrando consolidarse entre los nombres más escuchados del país gracias a su energía, cercanía y conexión con el público.

Por su parte, Paula Mattheus, natural de Getxo (Vizcaya), se ha convertido en una de las artistas emergentes con mayor proyección del momento. Su propuesta de pop rock emocional, marcada por letras honestas y vivencias personales, la ha posicionado como una voz auténtica y reconocible dentro del nuevo panorama musical español.

Organizado por La Rock Entertainment, Fox Group y Concert Tour, Luna Sur mantiene su apuesta por "una experiencia completa que va más allá de la música" y desde el inicio ha buscado entrelazar la música con el entorno natural y patrimonial de Marenostrum. En ediciones anteriores han estado Vetusta Morla, Viva Suecia, Arde Bogotá o The Kooks, entre otros.