Maíllo llama al cambio ante el "fracaso" de Moreno: "Prefieren estrechar manos con los Alba, nosotros a gente del común"

1073758.1.260.149.20260328125837 El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en Málaga. - IU MÁLAGA

MÁLAGA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha llamado a la izquierda a propiciar un cambio en Andalucía en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo ante la gestión del PP y del presidente Juanma Moreno, que, ha considerado, "ha fracasado después de ocho años en el Palacio de San Telmo".

"Ellos prefieren estrechar manos con los Alba, los grandes latifundistas de Andalucía; nosotros preferimos dárselas a la gente del común, la gente que padece los males de la sanidad o que tienen que pagar de nuevo por hacer ciclos formativos en formación profesional; la gente que está esperando el reconocimiento de la dependencia; la gente que necesita soluciones para Andalucía", ha dicho.

En declaraciones a los periodistas en Málaga, con motivo del inicio de la campaña denominada 'De tú a tú por Andalucía' para la movilización de voluntarios de cara a las elecciones andaluzas, Maíllo ha asegurado que Moreno "va a tener toda la intención de evitar hablar de los problemas de Andalucía y de su gestión", porque, ha añadido, "sabe que si se habla de su gestión y se habla de los problemas de Andalucía, no va a renovar el gobierno"

Se ha mostrado convencido de que "si movilizamos a la gente que coincide con nuestras aspiraciones y anhelos vamos a ganar el gobierno en Andalucía y vamos a echar a un gobierno, el del PP, que ha fracasado después de ocho años en el Palacio de San Telmo".

Así, ha destacado que las organizaciones que forman Por Andalucía tienen "capacidad y presencia en todos los territorios y podemos ir casa por casa, puerta por puerta hablando de tú a tú a los andaluces y a las andaluzas". "A escucharles las aspiraciones que tienen, a hablarles de las soluciones que existen para Andalucía y a construir una verdadera alternativa", ha apostillado.

"Somos un proyecto que somos una alternativa de gobierno. Tenemos experiencia en los gobiernos municipales y la hemos tenido en diputaciones, las tenemos en gobiernos autonómicos y las queremos tener también en Andalucía", ha asegurado el coordinador de IU.

"Queremos ser parte del cambio", ha aseverado Maíllo, quien ha apostado por una campaña "de participación y de cercanía, mirando a la gente a los ojos y abrazándola y hacerla sentir que ellos también forman parte de este cambio de Andalucía".

Según ha asegurado, la coalición Por Andalucía tiene "los deberes hechos", con un proyecto y un programa electoral aprobado por sus organizaciones y por personas que han formado parte de su redacción; así como "candidaturas presentadas en las provincias y el candidato a la presidencia que soy yo".

Además, ha señalado que esta jornada 'De tú a tú por Andalucía' demuestra que están "ante un proyecto que es el proyecto de la izquierda plural andaluza, con arraigo en todas las provincias y con capacidad para desarrollar una política de tú a tú que mire a los ojos de la gente, que hable con ella y que la escuche".

Ha destacado que tienen "una representación de más de 462 asambleas locales de toda Andalucía, de las cuatro organizaciones que conformamos en la coalición y, por tanto, gente que va a volver a sus territorios con una campaña bien diseñada de estrategia de estrategia política".

Así, se ha mostrado confiado en el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía "porque hay un cambio de estado de ánimo en la izquierda andaluza y porque en Andalucía hemos demostrado a lo largo de la historia que somos especialistas en generar las sorpresas de quienes nos quieren decir cuál es el resultado electoral antes de que los andaluces y andaluzas votemos".

"Nosotras y nosotros vamos a votar lo que nos dé la gana el 17 de mayo y hasta entonces no se va a decidir quién va a conformar el Parlamento y, por tanto, nombrar gobierno. Y dentro de ese historial que tenemos en Andalucía, de dar campanadas cuando todo el mundo desde fuera de Andalucía nos dice lo que hay que votar o dejar de votar", ha manifestado.

En este punto, el coordinador federal de IU ha lanzado un mensaje "claro": "Los andaluces y las andaluzas vamos a votar un cambio de gobierno en Andalucía, nosotros vamos a formar parte de ese viento de cambio y queremos formar parte y ser protagonistas de ese momento de cambio".

