Maíllo llama a movilización: "Tenemos que hacerle sudar gota gorda a aquellos que quieren boicotear" decreto de vivienda

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

MÁLAGA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha valorado este sábado que el Gobierno haya acordado aprobar un real decreto con iniciativas relativas a la vivienda y ha dicho que "cuando se tiene una voluntad política de hierro, como han tenido mis compañeros y compañeras de Sumar en el Gobierno, conseguimos objetivos que repercuten en la población".

Además, en relación con la ratificación en el Congreso de ese decreto ha llamado a la ciudadanía a la movilización, porque "en necesaria": "Tenemos que hacerle sudar gota gorda a aquellos que quieren boicotear ese derecho que supone la garantía de certidumbre, seguridad y tranquilidad" a las personas en relación con la vivienda, ha apostillado.

Al respecto, ha detallado que es importante la movilización porque "hay que señalar a aquellos que quieren boicotear, que consideran que son menos importantes las personas que sufren por precios absolutamente desbordados de la vivienda que otras personas u otros sectores que necesitan también de la protección social".

Así lo ha señalado Maíllo en una atención a los periodistas en Málaga, junto con el consejero de Vivienda del Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico; y la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, antes de participar en el encuentro 'Casas para vivir, no para especular', organizado por Por Andalucía.

Maíllo ha recordado que este pasado martes han presentado el borrador del programa electoral "y estamos recorriendo Andalucía en reunión con colectivos, organizaciones sociales que están haciendo aportaciones a un programa", que quiere, han dicho, "profundamente participado, social, que recoja los anhelos y las aspiraciones de las prioridades políticas". Así, ha valorado que este sábado abordan "una de nuestras prioridades, que, sin lugar a duda, la vivienda".

"Unas jornadas de debate de vivienda que celebramos habiendo conseguido arrancar un real decreto que prorroga los contratos de alquiler durante dos años, que establece límites de los abusos de ganancias empresariales cuando se aprovechan de las crisis de la guerra o de las borrascas que hemos tenido" y "un logro que se consigue porque se demuestra que hay soluciones, que lo que hace falta es voluntad política".

Así, ha incidido en que "cuando se tiene una voluntad política de hierro, como han tenido mis compañeros y compañeras de Sumar en el Gobierno, conseguimos objetivos que repercuten en la población".

También Maíllo ha incidido en que "nosotros tenemos un reto" y es, primero, "aparte de demostrar que hay soluciones, tenemos que considerar la vivienda un derecho, no un negocio" y, en segundo lugar, "hay un elemento de movilización en el que interpelamos a conseguir para que se ratifique, dentro de un mes prácticamente en el Congreso", el decreto con medidas de vivienda y "es muy importante la movilización".

"Tenemos que hacerle sudar gota gorda a aquellos que quieren boicotear ese derecho que supone la garantía de certidumbre, seguridad y tranquilidad a cientos de miles de trabajadores, jóvenes, personas en situaciones vulnerabilidad, gente que teme una subida desproporcionada del alquiler", ha dicho, por lo que ha hecho un llamamiento a la movilización "porque es necesario".

"¿Dónde está el grado de preferencia sobre las políticas públicas y las políticas sociales?", ha preguntado Maíllo y ha dicho que "la vivienda es una prioridad" y "hay soluciones".

ANDALUCÍA

En este sentido, se ha referido a Andalucía y ha sostenido que "hay soluciones", precisando, en concreto, que la primera de ellas, es una condición previa: "Que se vaya el PP y el Gobierno de Moreno, que es el representante de los especuladores y de los que hace el negocio y desarrolla la especulación en las viviendas en Andalucía".

En este sentido, ha advertido de que "lo demuestran diariamente, lo han demostrado boicoteando una ley estatal de vivienda que pondría en una ciudad como Málaga tope de alquiler para convertir los barrios que siempre se han vivido por su gente, puedan tenerlo con precios asequibles".

Asimismo, ha aludido a "una movilización de vivienda de esos fondos de inversión, fondos buitres, esos que quieren desahuciar a las familias de Manilva (Málaga) para ponerla a disposición de un parque público de vivienda de uso para alquileres asequibles".

"NI PSOE, CUANDO HAN ESTADO, NI PP HAN RESUELTO PROBLEMA DE VIVIENDA"

"Se puede hacer, tenemos soluciones, la coalición de Por Andalucía las tiene, va a aplicarlas y resolverlas", ha abundado, al tiempo que ha incidido en que "ni el PSOE, cuando ha estado, ni el PP han resuelto el problema de la vivienda".

Maíllo ha reconocido que tienen "grandes diferencias con esos dos partidos en materia de vivienda" y, por tanto, "tenemos que necesitar apoyo social de quienes consideran que tiene que haber un cambio firme en la política de vivienda, que deje de ser uno de los graves problemas que tenemos en Andalucía".

Por último, ha reiterado que desde Por Andalucía "tenemos soluciones para acabar con la especulación, garantizar un parque público de vivienda a precio asequible, hacer una prórroga del uso de la turistificación en las viviendas para convertirlas en lo que tienen que ser: viviendas para ser vividas y habitadas de manera tranquila, de manera serena y sin angustia de las familias trabajadoras andaluzas por no encontrar", ha concluido.