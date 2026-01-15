Málaga abre plazo de inscripción del proyecto Aquileo+ para la formación e inserción laboral de personas desempleadas

Abierto plazo de inscripción de proyecto Aquileo+ para la formación e inserción laboral de personas desempleadas - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición del proyecto Aquileo+, un programa de formación que ofrece itinerarios con cursos gratuitos orientados a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas y facilitar su inserción socio-laboral, especialmente de aquellas que presentan una mayor vulnerabilidad ante el empleo.

El proyecto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), combina la formación teórica presencial y prácticas en empresas. La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, ha informado este jueves sobre este programa de formación que prevé la realización de 125 cursos para 1.875 alumnos, con una beca de asistencia diaria de 13,45 euros por alumno, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Así, el proyecto Aquileo+ pretende a mejorar la inserción socio-laboral de las personas con una especial vulnerabilidad ante el empleo en nuestra ciudad.

El presupuesto de este proyecto asciende a 9.999.549,00 euros, de los que el 85% (8.499.616,65 euros), corresponden a la aportación del Fondo Social Europeo Plus, mientras que el 15% restante (1.499.932,35 euros) será financiado por el Ayuntamiento de Málaga.

El proyecto Aquileo+, desarrollado por el IMFE, articula un servicio integral de formación, orientación y acompañamiento, orientado a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas mediante el diseño de itinerarios formativos ajustados a actividades con mayor proyección de empleo.

Los itinerarios combinan la adquisición de conocimientos teóricos con la realización de prácticas profesionales tutorizadas (formación en empresas), permitiendo a las personas participantes aplicar lo aprendido en entornos reales de trabajo y establecer un contacto directo con el tejido empresarial, facilitando así su acceso al mercado laboral.

Así, el Proyecto Aquileo+ contempla varias actuaciones principales como son la formación específica basada en los programas de certificados profesionales en especialidades identificadas como generadoras de empleo, con duración variable dependiendo de las especificaciones técnicas de cada certificado o programas formativos cuyo marco de referencia para la elaboración de contenidos es el Catálogo de Especialidades del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Así, se prevén la realización de 94 cursos de formación con certificados profesionales y 31 cursos de formación con programas basados en especialidades formativas del SEPE.

También las prácticas profesionales tutorizadas (formación en empresas) con las horas que establece cada certificado o programa formativo en entornos reales de trabajo para complementar el aprendizaje y mejorar las oportunidades de empleo del alumnado. La duración de la práctica realizada por cada alumno/a será del tiempo que estipule el certificado y las horas adicionales en cada programa para mejorar las posibilidades de inserción.

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción y obtener información detallada sobre los itinerarios formativos disponibles en la web del IMFE: https://imfe.malaga.eu/formacion/proyecto-aquileo-plus/

Por último, han recordado que se desarrollarán diferentes ediciones de cada itinerario a lo largo del año 2026, hasta completar el número previsto de cursos.