Málaga acoge la presentación de la campaña 'Tú también puedes salvar una vida' apadrinada por Vicente del Bosque

Málaga ha acogido la presentación de la campaña "Tú también puedes salvar una vida", apadrinada por el exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, embajador de Caryosa Cardioprotección. Al acto han asistido el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; el concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos; el director de Caryosa Hygienic Solutions, Óscar Saorín, y el propio Del Bosque, entre otros

La campaña tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de contar con desfibriladores en cualquier entorno, ya sea público o privado, interior o exterior, así como la formación en el uso de estos dispositivos.

Con ello se pretende fomentar una mayor cultura de prevención y ofrecer a la ciudadanía herramientas clave para salvar vidas ante emergencias cardiorrespiratorias.

La misión de la campaña es aumentar la conciencia pública mediante la educación sobre la importancia de la cardioprotección y la prevención de muertes súbitas, fomentar la instalación de DEAs para impulsar que haya más espacios con desfibriladores disponibles las 24 horas, y promover la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) para que más personas sepan cómo actuar en una emergencia.

En resumen, "Tú también puedes salvar una vida" es una campaña educativa que busca empoderar a las personas a través del conocimiento y la acción, recordando que una rápida respuesta ante un problema cardíaco puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

La ciudad de Málaga cuenta con una red de desfibriladores que actualmente está formada por 690 dispositivos, a través de la iniciativa 'Málaga Cardioprotegida' impulsada por el Ayuntamiento junto a la Asociación de Expacientes de la Unidad de Medicina Intensiva (Expaumi) en el año 2016.

Dichos equipos se encuentran registrados en dependencias y vehículos de la Policía Local, la flota de autobuses de la EMT, estaciones de metro, áreas deportivas, centros sociales, bibliotecas, aparcamientos, mercados, hoteles, sedes de colegios profesionales, bancos, empresas, edificios de la Universidad de Málaga y del Parque Tecnológico, centros educativos y en columnas distribuidas por la vía pública, entre otras ubicaciones.

Todas estas ubicaciones, excepto las de los vehículos de la Policía Local por cuestiones de seguridad, puedan conocerse y consultarse a través del mapa actualizado que está disponible en https://desfibriladores.malaga.eu/