Con Málaga advierte de 62 edificios municipales con ITE desfavorable, incluidos 18 colegios en situación de riesgo

La concejala portavoz adjunta del grupo Con Málaga, Toni Morillas. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Con Málaga ha alertado de que 62 edificios públicos, "entre ellos 18 colegios y espacios patrimoniales como la Casa Natal de Picasso, el Hospital Noble o el Teatro Albéniz", cuentan con Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) desfavorables "que podrían comprometer la seguridad de trabajadores y usuarios". La portavoz adjunta del grupo, Toni Morillas, critica "la falta de mantenimiento e inversión del Ayuntamiento" y anuncia que el grupo presentará una iniciativa en el próximo Pleno "para exigir un plan urgente de rehabilitación y la publicación íntegra de los informes".

En un comunicado, Morillas ha criticado que "mientras el alcalde anuncia nuevas inversiones millonarias, no dedica presupuesto a rehabilitación y a resolver las deficiencias que tienen estos 62 edificios municipales, entre los que se incluye el propio Ayuntamiento".

"Es un nivel de dejadez y de abandono muy preocupante, de falta de conservación y mantenimiento de edificios públicos que tienen más de 50 años y que, por tanto, requieren de un cuidado, de una inversión extraordinaria para que los trabajadores, las trabajadoras y los usuarios de los servicios públicos que albergan estos edificios tengan garantizada su seguridad", ha dicho.

"Estamos hablando de la Casa Natal de Picasso, del Hospital Noble, del Archivo Municipal, del Albéniz o del Mercado de Bailén, pero también de zonas específicas del Teatro Cervantes, de Tabacalera o del Convento de San Andrés. Y lo más grave es que hay 18 colegios públicos, como el Domingo Lozano que ya fue clausurado, el Hogarsol, Ardira, Las Flores o Miraflores de los Ángeles, edificios que, ya sea por su uso educativo o cultural, son frecuentados diariamente por cientos de personas, entre ellas niños y niñas", ha criticado Morillas.

La concejala en la oposición ha incidido en que "la seguridad de las personas y el cuidado del patrimonio público no puede ser opcional. Es una obligación que el Ayuntamiento está incumpliendo. Del mismo modo que hace una semana se cayó el techo de dependencias municipales en el Ayuntamiento, podría pasar lo mismo en alguno de estos 62 edificios".

"Por tanto, es necesario que haya un plan urgente de actuaciones y de rehabilitación que garantice la resolución de las deficiencias detectadas en estos 62 edificios municipales y que tenga como carácter prioritario, esos 18 colegios", ha expuesto.

Para Morillas "es necesario también que haya transparencia, que se hagan públicos esos 62 informes desfavorables porque, hasta ahora, la información ha brillado por su ausencia. De hecho, la información que ha sido facilitada a nuestro grupo hemos tenido que cruzarla con otros datos para disponer de una información precisa. Por tanto, es necesario que se hagan públicos para que podamos conocer el alcance y la envergadura de las deficiencias de cada uno de ellos".

La portavoz adjunta de Con Málaga también ha apuntado que "estamos ante un Ayuntamiento que aplica una doble vara de medir, en casa de herrero, cuchara de palo. Es necesario recordar que el Ayuntamiento exige a los edificios de particulares con más de 50 años de antigüedad, que tengan una Inspección Técnica de Edificios favorable y, en caso de no tenerla, hay sanciones municipales. Por esto, no es de recibo que el Ayuntamiento no se aplique a sí mismo la misma norma".

Por último, Morillas ha anunciado que presentarán una iniciativa sobre este asunto en el próximo Pleno señalando que "la dejadez y el abandono por parte del equipo de Gobierno puede implicar riesgos que son absolutamente innecesarios y evitables. Con nuestra iniciativa exigiremos que se ponga en marcha un plan urgente que permita solventar las deficiencias en estos 62 edificios municipales entre otras medidas", ha zanjado.