El Málaga C.F. asumirá la gestión del fútbol extraescolar de Yago School en el curso 2026/2027

El director general del Málaga C.F., Kike Pérez, y el director de Yago School Málaga, Javier Resa, en la firma del acuerdo. - YAGO SCHOOL

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Málaga C.F, a través de su Fundación, y Yago School Málaga han firmado un acuerdo por el que el Club asumirá la gestión integral de la actividad de fútbol extraescolar del centro educativo a partir del curso 2026/2027. Gracias a este convenio, los alumnos de Yago School Málaga entrenarán siguiendo la metodología de la Fundación del Málaga C.F., con material oficial y técnicos cualificados del Club.

Según ha detallado la entidad académica en una nota, el acuerdo forma parte de la estrategia de la Fundación de expandir su modelo formativo y educativo mediante colaboraciones con instituciones académicas, combinando metodología deportiva, desarrollo personal y valores asociados al deporte.

En este contexto, el director general del Málaga C.F., Kike Pérez, ha destacado que el Club y Yago School comparten "una misma visión educativa: formar personas a través del deporte, con valores, esfuerzo y respeto". Además, ha añadido que "esta colaboración es una oportunidad para seguir sembrando malaguismo entre los más jóvenes".

Por su parte, el director de Yago School Málaga, Javier Resa, ha señalado que el acuerdo "permite ofrecer a las familias una propuesta deportiva de primer nivel, con el sello y la metodología de un club que representa a la ciudad", al tiempo que ha manifestado su entusiasmo por "iniciar este camino juntos y por todo lo que supondrá para los alumnos".