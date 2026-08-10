Málaga completa la incorporación de 34 nuevos megabuses híbridos y reduce la edad media de la flota de la EMT a 8,5 años

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MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha incorporado 34 nuevos megabuses híbridos, con una inversión total de 16.150.000 euros, IVA no incluido, con los que se continúa avanzando en la renovación y modernización de la flota de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) que reduce su edad media a 8,5 años.

Las nuevas unidades, del modelo Citaro Hybrid del fabricante alemán Mercedes-Benz, están destinadas a reforzar el servicio en las líneas de mayor demanda y a mejorar la capacidad, la eficiencia y la sostenibilidad del transporte público urbano de Málaga.

La incorporación al servicio es inmediata, de manera que ya estarán en funcionamiento para el inicio de la Feria de Málaga, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Estas adquisiciones forman parte del plan de renovación impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, que apuesta por vehículos de mayor capacidad, más eficientes y con menores emisiones. La llegada progresiva de estas unidades ha permitido sustituir vehículos con mayor antigüedad y reforzar la operatividad de la red en los próximos meses.

Así, antes de final de año la EMT prevé incorporar otros 16 nuevos autobuses de los cuales once serán articulados híbridos y cinco midibuses eléctricos.

El incremento de vehículos nuevos que se están poniendo en servicio durante 2026 permitirá situar la edad media de la flota en 8,5 años al cierre del ejercicio. Se produce, por tanto, un avance significativo en la modernización del parque móvil municipal.

CARACTERÍSTICAS

Las nuevas unidades, con una longitud de 18 metros y capacidad para 150 pasajeros, se destinarán a prestar servicio en las líneas de alta ocupación de EMT que conectan las zonas residenciales con los principales centros sanitarios, comerciales y administrativos de la ciudad.

En materia medioambiental, los autobuses incorporan sistemas de optimización de consumo, tales como la dirección asistida electrónica inteligente, el asistente de frenada BAS, un sistema de gestión de la estabilidad de la articulación y tecnología de recuperación de energía neumática durante las deceleraciones.

Asimismo, los vehículos cuentan con una rampa de acceso para personas con movilidad reducida (PMR) con capacidad de carga de hasta 350 kilogramos.

En lo relativo a la seguridad activa, disponen de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) equipados con sensores y radares de detección del entorno para la mitigación de riesgos en la conducción. El equipamiento se completa con pantallas de información al usuario, puertos USB para la carga de dispositivos móviles, un puesto de conducción ergonómico y un sistema de videovigilancia interna.

PLAN DE INVERSIONES 2027-2029

La EMT avanza actualmente en la tramitación del expediente de contratación para el suministro de 74 autobuses híbridos de 12 metros de longitud. El presupuesto base de licitación contempla un precio unitario de 460.000 euros, lo que representa una inversión total estimada de 34.040.000 euros.

La planificación del contrato prevé una adjudicación inicial de 54 unidades, cuyas entregas se programarán en dos fases: 32 vehículos en el ejercicio 2027 y 22 en 2028. El pliego incluye la opción de incorporar 20 unidades adicionales de forma complementaria.

A través de esta renovación, el Ayuntamiento persigue la actualización tecnológica de los recursos de transporte urbano y el incremento de la capacidad operativa de la red. El desarrollo de este plan plurianual fija como objetivo técnico situar la edad media de la flota de autobuses en los siete años para el año 2028.