Málaga concede 3.602 ayudas en 2025 para prevención y atención de situaciones de dificultad social sobrevenida

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MÁLAGA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, en el marco de la ordenanza de prestaciones económicas de los Servicios Sociales Comunitarios, ha concedido en 2025 un total de 3.602 ayudas para la prevención y atención de situaciones sobrevenidas por un importe total de 3.086.643,11 euros.

Así se desprende de una respuesta de petición de solicitud, a la que ha tenido acceso a Europa Press, en relación con el número total de prestaciones económicas concedidas en el Ayuntamiento de conformidad a la Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Económicas de los Servicios Sociales Comunitarios, bajo el concepto de 'Prestaciones económicas no periódicas'.

Cabe recordar que la ordenanza entró en vigor el 4 de junio de 2024 y establece tipos de prestaciones como son las citadas para la prevención y atención de situaciones de dificultad social sobrevenida --que fueron 1.180 ayudas por 969.160,81 euros en 2024, en concreto, desde que entrara en vigor hasta finalizar ese año--, así como para el acceso a un alojamiento alternativo; para el mantenimiento del alquiler de la vivienda por circunstancias especiales; y de ayuda económica familiar.

Según los datos relativos a la prestación económica no periódica para un Alojamiento Alternativo (PAA), se precisa que desde la entrada en vigor de la ordenanza hasta el cierre del ejercicio 2025 son un total de 228 las ayudas concedidas --de las que 172 son el pasado año y 56 el periodo relativo desde la entrada en vigor en 2024 al cierre de ese año--. El importe total fue de 581.642,77 euros con una cuantía medida por prestación concedida de 2.551,06 euros.

Asimismo, en relación con esta prestación económica para un alojamiento alternativo centrado solo en 2025, en el Centro de Servicios Sociales del centro se contabilizaron 73 ayudas por 210.246,68 euros; 26, en el Centro de Servicios Sociales de Cruz de Humilladero (53.588,09 euros); y 16, en el centro de Bailén-Miraflores (40.802 euros).

Le siguen diez ayudas contabilizadas en el Centro de Servicios Sociales de Huelin (25.233,40 euros); nueve, en el centro de la zona Este (23.690 euro); ocho, en el centro de Ciudad Jardín (19.500 euros); ocho, en el centro de Carretera de Cádiz (18.276 euros); siete del de Teatinos-Universidad (12.695 euros); seis, en el de Palma-Palmilla (9.490 euros); cuatro, en el centro de Campanillas (11.598 euros); cuatro, en el centro de Puerto de la Torre (10.668 euros); y una en el centro de Servicios Sociales de Churriana (1.200 euros).

Por otro lado, en cuanto a las prestaciones económicas no periódica para el mantenimiento del alquiler de la vivienda por circunstancias especiales (PMAV) fueron un total de 47 ayudas en 2025 por un total de 191.247,52 euros.

Asimismo, en relación con las Ayudas Económicas Familiares (AEF periódicas) han sido por un importe en 2025 de 1.154.255, euros, mientras que en los meses de 2024 que estuvo la ordenanza se fue un importe total de 1.150.571 euros a 848 familias con 1.126 menores.