MÁLAGA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del Barómetro de la inversión extranjera en Málaga se ha presentado este martes. Se trata de un informe que permite analizar de forma sistemática la evolución de la inversión extranjera en la provincia, así como la percepción y expectativas del tejido empresarial y de las instituciones vinculadas al desarrollo económico del territorio.

Así, en su octava edición, este análisis pone de manifiesto que Málaga se consolida como primera provincia andaluza en atracción de flujos de inversión bruta extranjera en 2024 y tercera provincia española en captación de proyectos greenfield, al tiempo que las empresas instaladas en la provincia mantienen su confianza en los activos malagueños, según la encuesta de percepción llevada a cabo.

El Barómetro combina el análisis de los flujos y el stock de inversión extranjera con los resultados de una encuesta de percepción realizada a más de 100 empresas españolas y extranjeras ubicadas en Málaga, así como a instituciones relevantes del ecosistema económico local.

Este documento, elaborado por la Fundación Ciedes y promovido por Promálaga y la Oficina de Inversor 'Málaga Open for Business' del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, ha sido presentado por el alcalde, Francisco de la Torre, junto con la concejala delegada de dicha área, Alicia Izquierdo.

FLUJOS Y STOCKS DE INVERSIÓN

En 2024, Málaga ha sido la provincia andaluza con mayor flujo de inversión extranjera bruta: 370 millones de euros, lo que supone casi el 45% del total llegado a Andalucía (837 millones de euros).

Así, Málaga es el territorio que más ha crecido en millones de inversión extranjera recibida en 2024 con relación a 2023, rozando el 173% de variación de un año a otro, triplicando los millones de euros recibidos entre ambos ejercicios.

Por sectores, destacan los crecimientos de la fabricación de productos metálicos y de la construcción de edificios, así como la aparición de inversión extranjera en sectores como las actividades deportivas, la consultoría y las actividades auxiliares de seguros y servicios financieros.

En términos de stock de inversión extranjera, Andalucía ha incrementado un 16,74% el capital extranjero de su tejido productivo entre 2022 y 2023, mientras que la provincia de Málaga lo ha hecho en un 9,13%, situándose ambos territorios por encima del crecimiento de España.

Respecto a la posición inversora por provincias andaluzas, en 2023 Málaga ocupa el primer lugar con más de 3.550 millones de euros, lo que supone casi el 32% del total andaluz y un 9,13% por encima de 2022. Por sectores, destaca la concentración de capital en comercio al por mayor e intermediación comercial, siendo el mayor crecimiento el experimentado por el suministro de energía.

EXPORTACIONES-IMPORTACIONES

Entre los principales resultados destacan que la provincia de Málaga ha aumentado sus exportaciones un 1,25% en 2024 respecto a 2023, por encima de la tasa de variación nacional (0.10%) y algo por debajo de la andaluza (3,36%). En cuanto a las importaciones, las ha reducido en torno a un 1% en el mismo periodo, frente a la ligera recuperación andaluza (0.54%) y española (0.24%).

A nivel nacional y por comunidades autónomas, en 2024 Andalucía ocupa el tercer lugar en cuanto a millones de euros exportados (40.173,35 millones de euros), sólo por detrás de Madrid y Cataluña; no obstante, es la única de las tres que experimenta un incremento con relación al ejercicio anterior (3,36%).

En cuanto a las importaciones, Andalucía es la tercera comunidad autónoma española que más productos importa en 2024, también por detrás de Madrid y Cataluña, con un incremento del 0,54%. Por sectores económicos, Andalucía exportó en 2024 fundamentalmente productos de alimentación, e importó productos energéticos.

Málaga es la tercera provincia de España que más inversión productiva 'greenfield' ha atraído entre los años 2020 y 2024 en el apartado de proyectos empresariales y empleo creado, solo por detrás de Barcelona y Madrid. Así, según datos del ICEX, Málaga ha captado en este periodo un total de 224 proyectos (33,33% de los proyectos llegados a la comunidad autónoma), que han permitido la creación de más de 23.000 empleos, más del 48% de los empleos creados en Andalucía en el periodo 2020-24.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

Por otro lado, han señalado que se han sondeado más de 100 compañías nacionales y extranjeras, e instituciones de ámbito local. En términos generales, las empresas instaladas en la provincia son optimistas en cuanto a las expectativas de negocio. Así, en lo que respecta a inversión, el 52,5% de las compañías nacionales cree que ha aumentado, mientras que el 62,50% de las empresas foráneas y el 52,78% de las instituciones opina que la inversión se ha mantenido en 2025.

En plantilla o empleo generado, casi el 61% de las instituciones considera que ha aumentado, al igual que el 55% de las empresas españolas. Por su parte, el 50% de las empresas extranjeras apuesta por el mantenimiento de las plantillas a lo largo de 2025.

En materia de exportaciones, los tres grupos de encuestados reconocen mayoritariamente (50% o más) que se han mantenido. En cuanto a la facturación, el 70% de las compañías nacionales cree que ha aumentado, y el 46% de las foráneas y el 50% de las instituciones opina que se ha mantenido.

El 70% de las empresas españolas y extranjeras coinciden en señalar el tamaño del mercado, el capital humano, la seguridad y la financiación como los activos que menos alteración han sufrido en relación a la confianza depositada en ellos. Para más del 40% del tejido empresarial consultado ha aumentado la confianza en la innovación.

Para aproximadamente el 90% de las compañías ubicadas en Málaga, la estratégica localización geográfica es el principal activo que atrae a las empresas a nuestra provincia, seguido de la seguridad.

En cuanto al ritmo de negocio, el 50% de las empresas extranjeras consideran que éste ha sido medio en 2025, mientras que más del 52,5% de las empresas españolas e instituciones creen que ha sido alto. Más del 60,5% de todos los encuestados consideran que el crecimiento ha sido mayor en la provincia que en Andalucía. Además, el 42% de las compañías foráneas, el 30% de las nacionales y el 58% de las instituciones entienden que el ritmo de negocio en Málaga también ha sido mayor que en España.

El 75% de las empresas extranjeras y el 65% de las españolas afirman tener una estrategia en materia de Sostenibilidad. De ellas, el 57,5% de las empresas nacionales y el 70,80% de las foráneas aseguran disponer también de mecanismos de seguimiento y evaluación. En este sentido, el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 3 (Salud y bienestar) son los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que más trabajan las empresas ubicadas en la provincia.

MEDIDAS PARA FOMENTAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES

En líneas generales y a pesar de los retos globales, Málaga mantiene su atractivo como destino para la inversión extranjera con un entorno empresarial favorable, infraestructuras modernas y una calidad de vida destacada. La ciudad "se proyecta como un referente en Andalucía y en el contexto nacional con un tejido empresarial optimista y preparado para enfrentar los desafíos del futuro".

No obstante, para consolidar su posición como destino estratégico, tanto las empresas como las instituciones coinciden en la necesidad de implementar una serie de medidas.

En primer lugar, destacan la mejora de la oferta de vivienda en alquiler y de espacios para oficinas a precios asequibles. También se señalan como prioridades la simplificación de los trámites administrativos y burocráticos y la mejora de las infraestructuras de transporte a nivel metropolitano.