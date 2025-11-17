Con Málaga critica "déficit" de carriles bici y pide arreglar "deficiencias" en Velázquez y Ortega y Gasset

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) - La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado este lunes que "Málaga tiene un gran déficit en carriles bici, ocupando la última posición en kilómetros de carriles bici construidos de las 20 ciudades más grandes de la Ciudad de España".

Además, ha criticado que "las obras que se están realizando en la avenida de Velázquez o en Ortega y Gasset para poner en marcha nuevos carriles bici acumulan innumerables deficiencias que hacen que cuando llueva se vuelvan carriles absolutamente impracticables porque ni están bien nivelados, ni tienen un sistema que permita la evacuación de agua".

"Sin embargo, el Ayuntamiento de Málaga permite que la empresa adjudicataria continúe con la obra de estos carriles bici sin subsanar estas deficiencias que hacen que estos carriles bici no solo sean impracticables, sino que constituyan un auténtico riesgo para la seguridad cuando haya lluvias", ha advertido Morillas.

Por último, la portavoz adjunta de Con Málaga ha pedido al equipo de Gobierno del PP "que exija a la empresa adjudicataria que antes de continuar con la obra de estos carriles bici, subsane de manera urgente las deficiencias técnicas que los vecinos y las vecinas han detectado".