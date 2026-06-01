Con Málaga critica que "hay 83 familias en lista de espera para una vivienda con carácter urgente"

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, en rueda de prensa - CON MÁLAGA

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha alertado de la "situación insostenible" que atraviesan las familias en emergencia habitacional en la ciudad tras conocer que el Comité Fres, encargado de resolver estos casos, "solo se ha reunido dos veces en el último año y medio, dejando sin solución a casi el triple de personas de las que atiende". Así, ha lamentado "que hay 83 familias en lista de espera para una vivienda con carácter urgente".

De igual modo, Morillas ha criticado que entre quienes permanecen en lista de espera "hay mujeres víctimas de violencia machista, personas mayores vulnerables, familias con menores y personas con movilidad reducida". Además, ha exigido que se ponga en marcha la Red Municipal de Viviendas de Emergencia para acabar con las "terribles" listas de espera.

Morillas ha hecho públicos los datos a los que han tenido acceso desde el grupo municipal Con Málaga relativos a las últimas resoluciones del Comité Fres, órgano vinculado al Instituto Municipal de la Vivienda que atiende las situaciones de emergencia habitacional con el propósito de darle una solución y ha advertido de que "en el último año y medio este comité municipal solo se ha reunido en dos ocasiones, la última el 17 de febrero de 2026, y el resultado de esta reunión fue atender con adjudicaciones de viviendas sociales a 30 familias y dejar en lista de espera a 83".

En este punto, ha criticado que "el Ayuntamiento de Málaga deja en lista de espera, en situaciones de emergencia habitacional, a casi el triple de las situaciones que atiende de una manera efectiva".

"Si miramos los datos desglosados, podemos ver que hay cinco mujeres víctimas de violencia machista que están en lista de espera, 24 personas mayores en situación de vulnerabilidad que están en lista de espera, cuatro personas con movilidad reducida que están en lista de espera, 25 familias con menos de tres miembros que están en lista de espera y 35 familias con más de tres miembros que también están en lista de espera", ha apostillado.

A su juicio, "es incoherente e incongruente que haya lista de espera ante situaciones de emergencia, ya que las situaciones de urgencia, que tienen que ser atendidas con carácter absolutamente prioritario por las instituciones públicas, no pueden estar sometidas a una lista de espera que, en este caso, triplica el número de casos que se resuelven de una manera efectiva y que, que duda cabe, quedan en una situación absoluta de abandono, de desatención y de vulnerabilidad propiciada por el propio Ayuntamiento de Málaga".

Morillas ha recordado que en el Pleno del pasado jueves su grupo trasladó una iniciativa "en la que incluíamos, como uno de los acuerdos, la necesidad de que el Ayuntamiento de Málaga amplíe la Red Municipal de Viviendas de Emergencia para que no haya ni una sola familia en situación de vulnerabilidad que está en lista de espera".

Sin embargo, ha lamentado, "nos encontramos que el Partido Popular, de nuevo, volvió a oponerse a esta propuesta que es de sentido común y que cualquier persona decente admitiría" y que "es la necesidad de que una ciudad".

En este sentido, la portavoz adjunta de Con Málaga, ha apuntado que el Ayuntamiento de Málaga "dispone anualmente de más de 1.200 millones de euros, por lo que debería dedicar recursos adecuados y suficientes para disponer de una Red Municipal de Viviendas de Emergencia que atiendan todas las situaciones que requieren de una actuación urgente".

"Estamos hablando de familias con niños y con niñas a cargo. Estamos hablando de familias con personas dependientes, en muchos casos con unos ingresos económicos muy limitados, de víctimas de violencia machista que tienen niños y niñas a cargo, que están en riesgo de desahucio, que no pueden pagar un alquiler y que no están siendo atendidas por parte del Ayuntamiento de Málaga", ha agregado.

"La situación de emergencia es absolutamente insostenible. Venimos advirtiendo cómo la ciudad de Málaga se ha convertido en una de las capitales de provincia del conjunto de Andalucía donde más crece el alquiler. Pudimos conocer recientemente ese mapa en el que se señala cómo en la última década, en la provincia de Málaga, se ha incrementado en un 47% el precio de la vivienda en alquiler y, diariamente, vemos cómo al Ayuntamiento acuden personas que están en una situación que requiere de una actuación urgente por parte de los poderes públicos", ha declarado.

De igual modo, Morillas ha recordado también que "hace unos días trasladamos al equipo de Gobierno del PP la situación de una mujer de 95 años que va a ser desahuciada de la vivienda en la que lleva viviendo muchísimos años de su vida porque el propietario quiere disponer de ella y no hay manera de que esa persona con 95 años pueda acceder a una vivienda a un precio asequible que pueda pagar".

Por tanto, ha dicho, "las situaciones, los testimonios vitales de miles de personas en la ciudad de Málaga apuntan un escenario que es absolutamente estremecedor y que requiere que por parte del Ayuntamiento de Málaga se actúe con determinación y con valentía".

Por último, Morillas ha reiterado que desde el grupo municipal Con Málaga "hemos hecho infinidad de propuestas que permitirían bajar el precio de los alquileres, que permitirían poner fin a los usos especulativos. Hoy queremos trasladar una muy concreta que es que se ponga en marcha ya una Red Municipal de Viviendas de Emergencia que permita acabar con esa terrible lista de espera que existe en la ciudad de Málaga".