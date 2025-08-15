Con Málaga denuncia el "enésimo proyecto fantasma" del PP para el Guadalmedina y defiende su "renaturalización"

Archivo - La portavoz adjunta de Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes-Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas. - CON MÁLAGA - Archivo

La portavoz adjunta de Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes-Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha denunciado "la enésima venta de humo con el nuevo proyecto fantasma del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y del equipo de gobierno del PP en torno al Guadalmedina" y ha defendido su "renaturalización".

Morillas ha afirmado en un comunicado que "esto representa un nuevo capítulo en la estrategia del PP: utilizar el río como decorado para su propaganda política, gastar dinero público en maquetas e infografías espectaculares, y abandonar cualquier rigor técnico, hidráulico o legal". "No pueden tener credibilidad cuando, en tres décadas, no han sido capaces de presentar ni un solo proyecto serio para el Guadalmedina", ha reprochado.

En este sentido, ha incidido en que "lo más sencillo y económico, no más de cinco millones de euros, sería asumir como propios los proyectos de renaturalización completa que han propuesto las organizaciones ecologistas y que nosotros apoyamos y hemos defendido en innumerables mociones ante el Pleno", ha añadido.

Asimismo, Morillas ha acusado al PP de "vender un Guadalmedina verde y natural, pero detrás sólo hay hormigón, losas y cubriciones". Así, ha criticado que en los proyectos "pintan árboles y praderas que en la realidad jamás podrán crecer sobre un puente de hormigón en mitad del cauce". "Es publicidad engañosa con dinero público", ha apostillado.

Morillas ha subrayado que el plan presentado el pasado jueves por el PP para construir cinco puentes plaza sobre el río Guadalmedina, con árboles de gran porte sobre los puentes en mitad del cauce, es "hidráulica e hidrológicamente inviable". "El Guadalmedina es un cauce torrencial, con caudales de avenida sólidos y líquidos que no han sido contemplados; cualquier intervención debe tener en cuenta el efecto del embalse del Limonero y el patrón de lluvias extremas que sufre el entorno". "El proyecto presentado ignora todo eso, por ello es papel mojado, o mejor dicho, hormigón mojado", ha razonado.

Para la portavoz adjunta de la coalición de izquierdas, el Ayuntamiento "vuelve a vender como factible lo que ni los estudios del Cedex ni los informes técnicos avalan". "No se han modelizado de forma independiente los caudales máximos ni la carga sólida del río; tampoco se garantiza la sección útil ante posibles avenidas de gran magnitud, ni se ha acreditado la viabilidad legal ni la compatibilidad con la normativa de dominio público hidráulico", ha reprochado.

"No se puede plantar arbolado de gran porte sobre una losa de hormigón que forma parte de un puente en mitad del cauce. No lo permite ni la ingeniería, ni la seguridad, ni el sentido común", ha señalado Morillas. Además, ha advertido de que "estas cubriciones reducen la capacidad de desagüe, aumentan el riesgo de inundación y contradicen las recomendaciones técnicas de los propios informes municipales y estatales". "El Guadalmedina no necesita techos ni plazas falsas, necesita una actuación integral de renaturalización, con soluciones reversibles y adaptadas a su régimen torrencial", ha defendido Morillas.

Con Málaga cifra en más de un millón de euros los recursos públicos "malgastados" por el PP en estudios, concursos, infografías, recreaciones y anteproyectos para el Guadalmedina. Frente a los proyectos "fantasma y faraónicos del PP para embovedar el río", Morillas propone "una renaturalización real del Guadalmedina, técnicamente viable, económicamente asumible y legalmente sólida".

Entre las medidas que propone Morillas se encuentran "la recuperación de la vegetación de ribera autóctona y del ecosistema fluvial, en lugar de instalar árboles inviables sobre plataformas de hormigón; garantizar la capacidad hidráulica del cauce ante avenidas extremas, evitando cubriciones que lo estrechen; integrar el río en la ciudad mediante espacios públicos seguros y accesibles, sin alterar su morfología natural; y planificar las intervenciones por fases, con control de costes y participación ciudadana".