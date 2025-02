Málaga despliega la alfombra roja para la presentación de 'La chica de nieve 2: El juego del alma'

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha desplegado este martes la alfombra roja para la presentación de 'La chica de nieve 2: El juego del alma', segunda adaptación de la saga de novelas del escritor malagueño Javier Castillo. Una gala que ha contado con los principales protagonistas, como los actores Milena Smit y Miki Esparbé; además de guionistas y productores.

La producción de Netflix, recién estrenada a nivel mundial el pasado 31 de enero, vuelve a Málaga donde se rodó gran parte de la serie y donde se desarrolla la trama.

Esta entrega de seis episodios cuenta de nuevo con Milena Smit en el papel de la periodista Miren Rojo, que está acompañada por Miki Esparbé, como Jaime, un nuevo compañero en el diario Sur que acompañará a la redactora en un nuevo caso de investigación en Málaga.

"Quieres jugar?" es la pregunta escrita en un sobre que contiene una polaroid con una joven amordazada y con la que comienza un juego macabro, 'el Juego del Alma', en el que la periodista apostará su vida y hasta su propia cordura.

En declaraciones a los periodistas, Smit ha dicho que ha intentado esta temporada "partir de otra base que no son mis propias emociones, para no llevarme efectivamente el personaje a casa y poder terminar de disfrutar del rodaje" y ha dado las gracias a su coach, Yasmina Rincón.

La intérprete también ha agradecido a todo el equipo y a los compañeros "que construyen un universo en el rodaje increíble y donde podemos trabajar con las emociones del personaje, dejándolas luego en el set y pudiendo respirar cuando volvemos a casa".

Según ha señalado, esta temporada se puede ver "una Miren más trabajada, sobre todo a nivel emocional", aunque ha asegurado que "le dura poco, porque en cuanto llega un caso importante para ella, juega más a favor de la víctima, e incluso al final pone en riesgo su propia vida". "Este es el espíritu de Miren y yo la admiro, pero también a veces corre grandes riesgos", ha asegurado.

Por su parte, Esparbé ha dicho que su personaje "es un tío que le gusta escuchar, que le gusta entender, acompañar y sí que aspiro a ser eso al menos y hay algo de eso de Jaime en lo que sí que me reconozco". Aunque ha señalado que "es capaz de hacer lo que sea por su vocación y a mí me encanta mi trabajo, pero no sé si llegaría hasta tal extremo".

El actor ha asegurado que el personaje de Miren "es un tsunami" y ha destacado que ha sido "muy bonito" interpretar a Jaime y sumarse "a una familia tan grande de la primera temporada, que ya iba sola y que me recibieron con los brazos abiertos". "Ha sido un gusto", ha apostillado.

Sobre si la serie continuará, el escritor Javier Castillo ha dicho que "ojalá conseguir que haya esa tercera temporada". "Ahora estamos intentando disfrutar, estamos todos celebrando el lanzamiento de 'La chica de nieve 2. El juego del alma' y estamos todos a ciegas, no sabemos si habrá esa tercera", ha apuntado.

Al respecto, el autor de la novela ha considerado que el tercer libro "tiene ese viaje del personaje de Miren hacia la redención y hacia sanarse, que yo creo que lo necesita". "Sería una manera increíble de cerrar tanto la gran herida que tiene el personaje de Belén Millán, interpretado por Aixa Villagrán, como el viaje emocional que ha experimentado Miren. Ojalá esa tercera temporada", ha reiterado.

El reparto de esta segunda temporada lo completan, además de Aixa Villagrán, los actores Marco Cáceres, Hugo Welzel, Luis Callejo, Luis Bermejo, Vicente Romero y José Coronado. En cuanto a la dirección, repiten también en esta nueva entrega como directores David Ulloa y Laura Alvea y la adaptación ha sido realizada por los guionistas Jesús Mesas Silva y Javier Andrés Roig, quienes estuvieron encargados de la primera novela.

Al respecto, Javier Castillo ha señalado el trabajo realizado con el equipo de guionistas, "capítulo a capítulo", para ir "construyendo la trama y sobre todo intentando mantener la esencia de la novela; pero al mismo tiempo intentando que la historia creciese mucho más, para intentar llegar mucho más lejos de lo que ya conseguimos con la primera".

Cuestionado sobre si ve su novela en la pantalla, ha incidido en que "es un espectáculo; no solo el libro, sino también lo que transmite, esa emoción, ese viaje emocional que provoca el juego en Miren y esa sensación de sacrificio".