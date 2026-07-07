Con Málaga exige al alcalde "diálogo y negociación" para resolver situación de caravanas en Sacaba

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, en la asamblea de los vecinos que viven en autocaravanas en Sacaba - CON MÁLAGA

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal de Con Málaga, Toni Morillas, ha asistido este martes a la asamblea de los vecinos que viven en autocaravanas en Sacaba, que deberán desalojar la zona, y ha exigido "diálogo y negociación al Ayuntamiento para resolver la situación".

Además, ha señalado que la emergencia habitacional "hace que vivir en Málaga sea cada vez más difícil, empujando a más y más vecinas a vivir en su vehículos".

Morillas ha acompañado a los vecinas y vecinas de Sacaba, "a los que el Ayuntamiento está intentando desalojar": "Están dispuestos a resistir y que están exigiendo lo que es de sentido común, que es que el Ayuntamiento dialogue con ellos y con ellas y pueda haber una mesa de negociación", ha dicho.

Por otro lado, ha tachado como "impresentable" que "el alcalde ha tirado por la vía de enmedio pretendiendo este desalojo de más de 140 familias que viven aquí en su autocaravana, en esta parcela de Sacaba, y lo ha hecho sin ningún tipo de diálogo, sin ningún tipo de consideración y obviando que hay una situación de emergencia habitacional en la ciudad de Málaga que está provocando que cada vez haya más vecinos y vecinas que no pueden pagar el precio de un alquiler y que se ven abocados a vivir en su vehículo".

"Por eso exigimos al alcalde de la ciudad que impere el sentido común, que se siente y dialogue con los vecinos y con las vecinas y que se establezca una hoja de ruta compartida, negociada, que permita darle una solución a todas estas familias que hoy están aquí en Sacaba", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz de 'Sacaba no se toca', Rafael Sánchiz, ha criticado que "estamos aquí para intentar poder vivir con una cierta dignidad".

"Somos personas normales, somos personas trabajadoras y que, por circunstancias de cómo está el día a día, nos es imposible vivir en una zona convencional. Decidimos, vivir de una forma digna, decidimos vivir en autocaravana".

Por último, Sánchiz ha señalado que "no estamos pidiendo que se nos regale nada, no estamos pidiendo ningún tipo de vivienda, no queremos vivir en primera línea de playa, no queremos nada gratis, simplemente queremos seguir viviendo en nuestra ciudad, queremos seguir aportando. ¿Dónde nos podemos poner? ¿Dónde nos podemos colocar para ser parte de lo que somos? Somos sus vecinos".